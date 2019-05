Order of play e programmazione tv del Day 4 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

K.Nishikori (7) vs JW. Tsonga

E’ senza dubbio la sfida più interessante di giornata; e non a caso si prende il campo centrale. Non è tanto una questione di ‘tennista francese’, quanto più che altro che quella tra Tsonga e Nishikori fino a qualche tempo fa sarebbe potuta essere un quarto di finale. Oggi si affrontano al secondo turno, con il due volte semifinalista di questo torneo (nel 2013 e nel 2015) che sfida il giapponese testa di serie n°7. Proverà a vendere cara la pelle Tsonga, spinto anche dal pubblico. E’ questo il match da non perdere.

Gli italiani in campo

M.Berrettini (29) vs C.Ruud

Order of play Day 4: mercoledì 29 maggio 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11:00

Sloane STEPHENS (USA) [7] vs Sara SORRIBES TORMO (ESP)

Kei NISHIKORI (JPN) [7] vs Jo-Wilfried TSONGA (FRA)

Oscar OTTE (GER) vs Roger FEDERER (SUI) [3]

Viktoria KUZMOVA (SVK) vs Kiki BERTENS (NED) [4]

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 11:00

Kateryna KOZLOVA (UKR) vs Elina SVITOLINA (UKR) [9]

Yannick MADEN (GER) vs Rafael NADAL (ESP) [2]

Petra MARTIC (CRO) [31] vs Kristina MLADENOVIC (FRA)

Benoit PAIRE (FRA) vs Pierre-Hugues HERBERT (FRA)

** Court Simonne MATHIEU ** Dalle ore 11:00

Stefanos TSITSIPAS (GRE) [6] vs Hugo DELLIEN (BOL)

Kristina KUCOVA (SVK) vs Karolina PLISKOVA (CZE) [2]

Grigor DIMITROV (BUL) vs Marin CILIC (CRO) [11]

Belinda BENCIC (SUI) [15] vs Laura SIEGEMUND (GER)

** Court 1 ** Dalle ore 11:00

Garbiñe MUGURUZA (ESP) [19] vs Johanna LARSSON (SWE)

Juan Ignacio LONDERO (ARG) vs Richard GASQUET (FRA)

Stan WAWRINKA (SUI) [24] vs Cristian GARIN (CHI)

Johanna KONTA (GBR) [26] vs Lauren DAVIS (USA)

** Court 6 ** Dalle ore 11:00

Shuai ZHANG (CHN) vs Kaia KANEPI (EST)

Roberto CARBALLES BAENA (ESP) vs Filip KRAJINOVIC (SRB)

Leonardo MAYER (ARG) vs Diego SCHWARTZMAN (ARG) [17]

Rebecca PETERSON (SWE) vs Donna VEKIC (CRO) [23]

** Court 7 ** Dalle ore 11:00

Corentin MOUTET (FRA) vs Guido PELLA (ARG) [19]

Mandy MINELLA (LUX) vs Anastasija SEVASTOVA (LAT) [12]

Anastasia POTAPOVA (RUS) vs Marketa VONDROUSOVA (CZE)

Alex DE MINAUR (AUS) [21] vs Pablo CARRENO BUSTA (ESP)

** Court 12 ** Dalle ore 11:00

Jennifer BRADY (USA) vs Polona HERCOG (SLO)

Alexei POPYRIN (AUS) vs Laslo DJERE (SRB) [31]

** Court 13 ** Dalle ore 11:00

Veronika KUDERMETOVA (RUS) vs Zarina DIYAS (KAZ)

Shelby ROGERS (USA) vs Carla SUAREZ NA V ARRO (ESP) [28]

Matteo BERRETTINI (ITA) [29] vs Casper RUUD (NOR)

** Court 14 ** Dalle ore 11:00

Elise MERTENS (BEL) [20] vs Diane PARRY (FRA)

David GOFFIN (BEL) [27] vs Miomir KECMANOVIC (SRB)

Nicolas MAHUT (FRA) vs Philipp KOHLSCHREIBER (GER)

