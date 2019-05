Order of play e programmazione tv del Day 6 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

Stan WAWRINKA (SUI) [24] vs Grigor DIMITROV (BUL)

Eleganza e potenza nel confronto tra due stili simili e con il rovescio a una mano. Entrambi a caccia di riscatto, chi dopo i problemi fisici e chi alle prese con una stagione priva di soddisfazione che l'ha fatto scivolare intorno alla posizione numero 50 del mondo. Wawrinka vs Dimitrov promette spettacolo e insieme alla sfida nel femminile tra Muguruza e Svitolina è assolutamente la partita da non perdere, specie in una giornata che nei singolari non vedrà impegnati giocatori italiani. Occhio ai precedenti: 4-4, perfetta parità, con Wawrinka che ha vinto gli ultimi 2 incroci. Sulla terra però Dimitrov è avanti 2-1. Un match davvero spettacolare.

Video - Wawrinka premuroso con un bimbo: si accorge che lo stanno schiacciando e lo tira fuori dai guai 00:29

Order of play Day 6: venerdì 31 maggio 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11:00

Petra MARTIC (CRO) [31] vs Karolina PLISKOVA (CZE) [2]

Garbiñe MUGURUZA (ESP) [19] vs Elina SVITOLINA (UKR) [9]

David GOFFIN (BEL) [27] vs Rafael NADAL (ESP) [2]

Stefanos TSITSIPAS (GRE) [6] vs Filip KRAJINOVIC (SRB)

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 11:00

Elise MERTENS (BEL) [20] vs Anastasija SEVASTOVA (LAT) [12]

Casper RUUD (NOR) vs Roger FEDERER (SUI) [3]

Sloane STEPHENS (USA) [7] vs Polona HERCOG (SLO)

Stan WAWRINKA (SUI) [24] vs Grigor DIMITROV (BUL)

** Court Simonne MATHIEU ** Dalle ore 11:00

Marketa VONDROUSOVA (CZE) vs Carla SUAREZ NAVARRO (ESP) [28]

Pablo CARRENO BUSTA (ESP) vs Benoit PAIRE (FRA)

Nicolas MAHUT (FRA) vs Leonardo MAYER (ARG)

Johanna KONTA (GBR) [26] vs Viktoria KUZMOVA (SVK)

** Court 1 ** Dalle ore 12:00

Kei NISHIKORI (JPN) [7] vs Laslo DJERE (SRB) [31]

Belinda BENCIC (SUI) [15] vs Donna VEKIC (CRO) [23]

** Court 14 ** Dalle ore 11:00

Veronika KUDERMETOVA (RUS) contre Kaia KANEPI (EST)

Juan Ignacio LONDERO (ARG) contre Corentin MOUTET (FRA)

