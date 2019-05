Order of play e programmazione tv del Day 7 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Salvatore CARUSO (ITA)

È il gran giorno di Salvatore Caruso che con pieno merito si è guadagnato il palcoscenico del Philippe Chatrier contro il numero 1 del mondo, Novak Djokovic. Il tennista di Avola non si era mai spinto oltre il secondo turno negli Slam e sta vivendo un sogno a 26 anni: l’impresa è a dir poco proibitiva, ma l’azzurro non ha davvero nulla da perdere e un altro siciliano, esattamente 12 mesi fa su questi campi, evoca dolci ricordi di gloria.

Order of play Day 7: sabato 1 giugno 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11:00

Simona HALEP (ROU) [3] vs Lesia TSURENKO (UKR)[27]

Antoine HOANG (FRA) vs Gael MONFILS (FRA)[14]

Serena WILLIAMS (USA)[10] vs Sofia KENIN (USA)

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 11:00

Fabio FOGNINI (ITA) [9] vs Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) [18]

Naomi OSAKA (JPN) [1] vs Katerina SINIAKOVA (CZE)

Dominic THIEM (AUT)[4] vs Pablo CUEVAS (URU)

Andrea PETKOVIC (GER) vs Ashleigh BARTY (AUS) [8]

** Court Simonne MATHIEU ** Dalle ore 11:00

Dusan LAJOVIC (SRB) [30] vs Alexander ZVEREV (GER) [5]

Anna BLINKOVA (RUS) vs Madison KEYS (USA)[14]

Jordan THOMPSON (AUS) vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [8]

** Court 1 ** Dalle ore 12:00

Monica PUIG (PUR) vs Iga SWIATEK (POL)

Karen KHACHANOV (RUS) [10] vs Martin KLIZAN (SVK)

Amanda ANISIMOVA (USA) vs Irina-Camelia BEGU (ROU)

** Court 14 ** Dalle ore 11:00

Jan-Lennard STRUFF (GER) vs Borna CORIC (CRO) [13]

Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) vs Aliona BOLSOVA (ESP)

