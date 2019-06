Order of play e programmazione tv del Day 8 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

Stefanos TSITSIPAS (GRE) [6] vs Stan WAWRINKA (SUI) [24]

Il giovane greco contro lo svizzero di Losanna, la promessa classe 1998 semifinalista a gennaio agli Australian Open contro il vincitore dell'edizione 2015 del Roland Garros. Wawrinka contro Tsitsipas è un ottavo di finale ricco di spunti sia tecnici che generazionali: ci sono 13 anni di differenza tra i due e le premesse per un grande spettacolo non mancano. Imperdibile.

Video - Tutto Stan Wawrinka in un colpo: passante di rovescio in corsa, è la resa di Dimitrov 00:36

Order of play Day 8: domenica 2 giugno 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11:00

Kaia KANEPI (EST) vs Petra MARTIC (CRO) [31]

Leonardo MAYER (ARG) vs Roger FEDERER (SUI) [3]

Juan Ignacio LONDERO (ARG) vs Rafael NADAL (ESP) [2]

Sloane STEPHENS (USA)[7] vs Garbiñe MUGURUZA (ESP) [19]

Video - Federer, la veronica è una meraviglia: standing ovation per lo svizzero 00:38

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 11:00

Marketa VONDROUSOVA (CZE) vs Anastasija SEVASTOVA (LAT)[12]

Donna VEKIC (CRO) [23] vs Johanna KONTA (GBR) [26]

Stefanos TSITSIPAS (GRE) [6] vs Stan WAWRINKA (SUI) [24]

Kei NISHIKORI (JPN) [7] vs Benoit PAIRE (FRA)

Video - Le dolci lacrime di Mahut dopo il ko: il figlio entra in campo e lo consola, standing ovation 01:24

Come posso guardare il Roland Garros su Eurosport?

Su Eurosport 1 ed Eurosport 2 potrete gustarvi i match più importanti del giorno, mentre attraverso il servizio di Live-Streaming di Player Eurosport - accessibile da PC, dispositivi mobile iOS e Android, connected TV - avrete accesso a tutti i campi parigini in qualsiasi momento: sarà sufficiente accedere a Eurosport Player per seguire da vicino i protagonisti impegnati al Roland Garros! Anche il sito e l’app di Eurosport dedicheranno ampio spazio al secondo Slam dell'anno con dirette scritte, punteggi aggiornati in tempo reale, video-highlights, interviste e report di tutte le principali partite.

Tutti i campi del Roland Garros su Eurosport Player

La copertura TV di Eurosport