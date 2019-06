Order of play e programmazione tv del Day 9 del Roland Garros 2019

Il match del giorno

Fabio Fognini (ITA) [9] vs Alexander ZVEREV (GER) [5]

Il ligure ad un passo dalla top10 contro il talento di Amburgo. I due nel 2019 hanno vinto un torneo a testa: l'azzurro il Masters 1000 di Montecarlo, il tedesco l'Atp 250 di Ginevra. L'ottavo parigino sarà il loro quarto scontro diretto: il parziale è 2-1 a favore di Sascha, ma l'ultima volta ha avuto la meglio il Fogna in due set agli ottavi del torneo in Costa Azzurra. Sarà una battaglia da non perdersi per nulla al mondo.

Order of play Day 9: lunedì 3 giugno 2019

** Court Philippe CHATRIER ** Dalle ore 11:00

Sofia KENIN (USA) vs Ashleigh BARTY (AUS) [8]

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] vs Jan-Lennard STRUFF (GER)

Dominic THIEM (AUT) [4] vs Gael MONFILS (FRA) [14]

Simona HALEP (ROU) [3] vs Iga SWIATEK (POL)

** Court Suzanne LENGLEN ** Dalle ore 11:00

Katerina SINIAKOVA (CZE) vs Madison KEYS (USA) [14]

Fabio FOGNINI (ITA) [9] vs Alexander ZVEREV (GER) [5]

Karen KHACHANOV (RUS) [10] vs Juan Martin DEL POTRO (ARG) [8]

Amanda ANISIMOVA (USA) vs Aliona BOLSOVA (ESP)

