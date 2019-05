Osaka, brividi e rimonta: con la Schmiedlova la n°1 vede la sconfitta, ma alla fine passa

N.Osaka b. A.K. Schmiedlova 0-6 7-6 6-1

E’ stata davvero a un passo dalla sconfitta. Due punti, per la precisione. E soprattutto due turni di servizio per la Schmiedlova, che è andata in battuta per portare via il match sul 5-4 e sul 6-5 del secondo set. Alla fine è sopravvissuta Naomi Osaka, n°1 della classifica WTA, oggi incappata in una giornata davvero complicata. Un bagel, al primo set, preso in 23 minuti senza mai praticamente mettere la palla in campo. Poi, la reazione, prima che un piccolo scrocio di pioggia la bloccasse di nuovo. Avanti 3-0, infatti, la giapponese, ha subito dopo la brevissima pausa per uno scroscio di pioggia il rientro della Schmiedlova, che ne ha evidenziato tutte le difficoltà. Molto frettolosa, la Osaka ha provato a sparare a tutta cercando vincenti, salvo centrare poche volta il campo. La Schmiedlova si è trovata così al servizio per chiudere la partita in ben due occasioni, andando più volte a due punti dal match. Osaka è stata brava in qualche modo ad annullare le chance della slovacca e a girare la partita al tie-break.

Concluso per 7 punti a 4, la giapponese proprio dal momento decisivo ha cambiato passo, giocando con più serenità e prendendo quasi subito il largo nel terzo set. Osaka vola così al secondo turno dove troverà un match tostissimo: l’incrocio con Victoria Azarenka. Non dovrà di certo presentarsi come nella versione odierna, altrimenti saranno guai.

V. Azarenka b. J. Ostapenko 6-4 7-6

Viktoria Azarenka approda al secondo turno in un match sulla carta complicato: la bielorussa supera Jelena Ostapenko in due set col punteggio di 6-4 7-6.

Ostapenko parte con un buon piglio, ma Azarenka è brava a ribattere colpo su colpo e rimanere attaccata all'avversaria. Con una serie di break e controbreak, alla fine Vika si riporta in pari e riesce a strappare il servizio all'avversaria nel game più importante, il decimo, riuscendo quindi a chiudere il primo set in proprio favore.

Nel secondo set Vika deve mettere in atto una piccola rimonta: sotto 3-1 prima e 4-2 poi, riesce a riportarsi in parità nell'ottavo game, breakando l'avversaria. Si prosegue on serve fino al tiebreak, dove è subito Ostapenko a ottenere un minibreak, ma Azarenka riesce ad annullarlo; la lettone prova a spingere, ma non controlla bene i colpi e infatti sbaglia anche sul match point per la bielorissa, che affronterà la vincente di Osaka-Schmiedlova.

Per Ostapenko ennesima delusione: dopo aver vinto il titolo nel 2017, si ripete il passaggio a vuoto già visto l'anno scorso, con l'uscita al primo turno.

A. Sabalenka b. D. Cibulkova 7-5 6-1

Resiste la testa di serie numero 11 Aryna Sabalenka: la bielorussa fatica nel primo set, poi diventa uno schiacciasassi contro Dominika Cibulkova e chiude col punteggio di 7-5 6-1. Per 'imponente Sabalenka ora la sfida al secondo turno con la statunitense Anisimova.

Gli altri risultati

C. Garcia-M. Barthel 6-2 6-4

B. Andreescu-M. Bouzkova 5-7 6-4 6-4

K. Mucova-A. Kontaveit 3-6 6-2 6-2

M. Puig-K. Flipkens 6-1 7-5

K. Nara-D. Jakupovic 7-5 5-7 6-3

I. Begu-L. Zhou 6-1 6-1

A. Anisimova-h. Tan 6-3 6-1

