Osaka parte male, ma vince in rimonta contro Azarenka. Serena Williams in scioltezza

N. Osaka-V. Azarenka 4-6 7-5 6-3

La partita più bella del Main Draw femminile viene all’inizio del quinto giorno sul Suzanne Lenglen: merito del numero 1 di Naomi Osaka sul tabellone e di una ritrovata Victoria Azarenka, che così forte non si vedeva da tempo. Sì perché se il tennis rosa (non solo italiano) è sempre più in cerca d’autrici, ecco una campionessa che ritorna dal passato (prossimo) dopo una serie d’infortuni, la maternità e una triste questione privata.

Torna Vika che è un po’ una Rafa (Nadal) al femminile coi suoi urli, le sue corse, la sua mimica e una straordinaria cattiveria agonistica. Torna Vika che elimina la Ostapenko (vincitrice del Roland Garros nel 2017) e fa tremare la prima giocatrice del torneo, ma non ha ancora 3 set nelle gambe.

Victoria Azarenka vince infatti il primo set e un durissimo 4’ game del secondo che pareva decisivo (tirato su da 0/40 a braccio di ferro) perché lì Vika ha alzato il muro, cercato gli angoli e seguito molti punti a rete, salendo di un break con uno splendido passante in corso.

Vika ha avuto palle del 5-2 e del 5-3 ma non le ha sfruttate, ha perso la prima di servizio e fatto la frittata con due doppi falli nell’ultimo nonostante uno stupendo rovescio che, messo sulla riga in allungo, resterà il miglior punto della partita. Così come il secondo tra i set perché nell’ultimo i vincenti sono solo della Osaka, i falli della Azarenka e finisce 4-6, 7-5, 6-3, ma da 5-1 e servizio con ultima carica di Vika, in 2 ore e 50 minuti.

Come il tennis maschile vive di Federer, Djokovic e Nadal, quello femminile ha bisogno delle stesse generazioni di fenomeni: di Serena Williams a caccia del record, di qualche scorcio di Sharapova e della forza della Azarenka. Ciò detto, Naomi Osaka resta una certa numero 1 che ha vinto gli ultimi due slam e i primi due match del Roland Garros.

Diceva che questo sarebbe stato il match più duro dell’anno è così è stato. Per la sua prima volta al quarto turno di Parigi dovrà battere la Siniakova.

S. Williams b. K. Nara 6-3 6-2

Dopo aver lasciato un set al primo turno, Serena Williams, complice il clima parigino, nasconde lo stravagante look e torna a sembrare una pantera come lo scorso anno. Ne beneficia anche il suo tennis, molto più fluido rispetto ai tentennamenti dell’esordio. La pesantezza della palla della 23 volte campionessa Slam schiaccia la leggera Kurumi Nara: finisce 6-3 6-2 e contro la Kenin sarà un derby a stelle e strisce al terzo turno.

M.Puig -D. Kasatkina 6-3 6-1

La vera sorpresa della giornata è l'eliminazione di Daria Kasatkina: la testa di serie numero 21 perde contro la numero 59 del mondo e coampionessa olimpica Monica Puig. La russa sbaglia tabnto e fa particolarmente fatica nei propri turni di battuta. La portoricana affronterà al terzo turno la polacca Iga Swiatek.

