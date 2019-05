Osaka parte male, ma vince in rimonta contro una tenace Azarenka

N. Osaka-V. Azarenka 4-6 7-5 6-3

La partita più bella del Main Draw femminile viene all’inizio del quinto giorno sul Suzanne Lenglen: merito del numero 1 di Naomi Osaka sul tabellone e di una ritrovata Victoria Azarenka, che così forte non si vedeva da tempo. Sì perché se il tennis rosa (non solo italiano) è sempre più in cerca d’autrici, ecco una campionessa che ritorna dal passato (prossimo) dopo una serie d’infortuni, la maternità e una triste questione privata.

Torna Vika che è un po’ una Rafa (Nadal) al femminile coi suoi urli, le sue corse, la sua mimica e una straordinaria cattiveria agonistica. Torna Vika che elimina la Ostapenko (vincitrice del Roland Garros nel 2017) e fa tremare la prima giocatrice del torneo, ma non ha ancora 3 set nelle gambe.

Victoria Azarenka vince infatti il primo set e un durissimo 4’ game del secondo che pareva decisivo (tirato su da 0/40 a braccio di ferro) perché lì Vika ha alzato il muro, cercato gli angoli e seguito molti punti a rete, salendo di un break con uno splendido passante in corso.

Vika ha avuto palle del 5-2 e del 5-3 ma non le ha sfruttate, ha perso la prima di servizio e fatto la frittata con due doppi falli nell’ultimo nonostante uno stupendo rovescio che, messo sulla riga in allungo, resterà il miglior punto della partita. Così come il secondo tra i set perché nell’ultimo i vincenti sono solo della Osaka, i falli della Azarenka e finisce 4-6, 7-5, 6-3, ma da 5-1 e servizio con ultima carica di Vika, in 2 ore e 50 minuti.

Come il tennis maschile vive di Federer, Djokovic e Nadal, quello femminile ha bisogno delle stesse generazioni di fenomeni: di Serena Williams a caccia del record, di qualche scorcio di Sharapova e della forza della Azarenka. Ciò detto, Naomi Osaka resta una certa numero 1 che ha vinto gli ultimi due slam e i primi due match del Roland Garros.

Diceva che questo sarebbe stato il match più duro dell’anno è così è stato. Per la sua prima volta al quarto turno di Parigi dovrà battere la Siniakova.

Gli altri risultati

E. Alexandrova-S. Stosur 3-6 6-1 6-4

A. Barty-D. Collins 7-5 6-1

A. Bolsova-S.Cirstea 7-6 7-6

A. Anisimova-A. Sabalenka 6-4 6-2

I. Swiatek-Q. Wang 6-3 6-0

K. Siniakova-M. Sakkari 7-6 6-7 6-3

B. Bencic - L. Siegeming 4-6 6-4 6-4