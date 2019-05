Parigi regala subito sorprese: già fuori Angelique Kerber. Muguruza, Pliskova e Svitolina ok

A. Potapova b. A. Kerber 6-4 6-2

Subito una sopresa al Roland Garros: sul campo centrale si consuma il primo dramma, con la testa di serie numero 5 angelique Kerber eliminata dalla russa Anastasia Potapova per 6-4 6-2. La tedesca conferma quindi il suo scarso feeling con la superficie e le sue condizioni fisiche non buone. Con una caviglia fasciata e tanta fatica a giocare i propri colpi, Kerber non riesce a entrare in partita e si fa schiacciare da un'avversaria più regolare: solo 16 vincenti per la tedesca a fronte dei 28 della russa. Kerber difendeva i quarti di finale della scorsa stagione, perciò andrà a perdere ulteriori punti nel ranking WTA. Potapova affronterà la vincente di Wang-Vondrousova.

Video - Roland Garros: Potapova-Kerber 6-4 6-2, gli highlights 02:33

G. Muguruza b. T. Townsend 5-7 6-2 6-2

Avanza a fatica Garbiñe Muguruza, che si ritrova sotto dopo un brutto primo set, ma ingrana finalmente la marcia a partire dal secondo e lascia poco spazio all'avversaria Taylor Townsend, sconfitta in tre set per 5-7 6-2 6-2. Per la spagnola ora la sfida con la svedese Johanna Larsson.

Video - Roland Garros: Muguruza-Townsend 5-7 6-2 6-2, gli highlights 02:49

B. Bencic b. J. Ponchet 6-1, 6-4

Debutto col sorriso per Belinda Bencic (WTA 15) al Roland Garros. Nel primo turno dello slam francese, la svizzera ha regolato la giocatrice di casa Jessika Ponchet, numero 187 del mondo, col punteggio di 6-1, 6-4. Buon primo turno per la sangallese, piazzata in una parte di tabellone piuttosto interessante. Al secondo turno troverà la tedesca Siegemund.

Video - Roland Garros: Bencic-Ponchet 6-1 6-4, gli highlights 02:21

K.Mladenovic b. F.Ferro 6-3, 7-6

Non era facile il derby francese all’avvio, specie per Kiki, da sempre soffrente di fronte al pubblico di casa. Tanta pressione, per via anche dei risultati recenti, con coach Sacha Bajin che ne aveva rivitalizzato il tennis. Ha vinto la Mladenovic, alla fine, prendendosi un secondo turno contro Petra Martic tutt’altro che scontato. La Mladenovic si è imposta 6-3, 7-6, gestendo un secondo set tutt’altro che semplice.

Video - Roland Garros: Mladenovic-Ferro 6-3 7-6, gli highlights 02:30

K. Pliskova b. M. Brengle 6-2, 6-3

La più convincente delle partenze per la fresca vincitrice degli Internazionali d’Italia. Karolina Pliskova parte col piede giusto anche a Parigi, confermando il recente buon feeling con la terra rossa sviluppato anche dalla coach Conchita Martinez. Tutto facile per la Pliskova, con un netto 6-2, 6-3 che le vale il secondo turno contro Kristina Kucova, giustiziere a sua volta della veterana Kuznetsova.

Video - Roland Garros: Pliskova-Brengle 6-2 6-3, gli highlights 02:42

E. Svitolina b. V. Williams 6-3 6-3

Si arrende la sette volte campionessa Slam Venus Williams. Elina Svitolina sulla terra fa pesare i gradi di favorita con un doppio 6-3 che vale per l'ucraina, numero 9 del mondo, il secondo turno contro Kozlova. Per lei, candidata a fare molta strada al Roland Garros, il sogno è andare oltre i quarti di finale del 2015 e del 2017.