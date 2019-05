Parigi regala subito sorprese: già fuori Angelique Kerber

A. Potapova-A. Kerber 6-4 6-2

Subito una sopresa al Roland Garros: sul campo centrale si consuma il primo dramma, con la testa di serie numero 5 angelique Kerber eliminata dalla russa Anastasia Potapova per 6-4 6-2. La tedesca conferma quindi il suo scarso feeling con la superficie e le sue condizioni fisiche non buone. Con una caviglia fasciata e tanta fatica a giocare i propri colpi, Kerber non riesce a entrare in partita e si fa schiacciare da un'avversaria più regolare: solo 16 vincenti per la tedesca a fronte dei 28 della russa. Kerber difendeva i quarti di finale della scorsa stagione, perciò andrà a perdere ulteriori punti nel ranking WTA. Potapova affronterà la vincente di Wang-Vondrousova.

a seguire i report delle altre partite