Petra Kvitova si ritira dal torneo: problemi all'avambraccio sinistro

Petra Kvitova si ritira dal Roland Garros. La tennista ceca dà l'annuncio tramite Twitter, poco prima di affrontare il match contro Sorana Cirstea.

" Sono delusissima di dover annunciare il mio ritiro dal Roland Garros. Sentivo dolore all'avambraccio sinistro per diverse settimane e una risonanza magnetica effettuata ieri sera ha confermato una lesione di secondo grado, che purtroppo peggiorerebbe se io giocassi oggi. Due anni fa, sono tornata a giocare proprio al Roland Garros, perciò sono veramente dispiaciuta di non essere in grado di giocare qui quest'anno. E' una decisione veramente dura da prendere, ma auguro al torneo il meglio perch§é possa essere un evento di successo e non vedo l'ora di tornare nel 2020. "

Ricordiamo che Petra è mancina e che quindi un infortunio del genere non va né sottovalutato, né trascurato: dopo tutti i guai in seguito all'aggressione domestica che ha dovuto superare, il modo migliore per tornare a essere la tennista d'elite che era prima dell'incidente è quello di curarsi al meglio per tornare al top.