Pliskova c'è e sfida Martic, la Muguruza raggiunte Svitolina per un super 3° turno

G. Muguruza b. J. Larsson 6-4 6-1

Va come un treno Garbiñe Muguruza. Dopo un primo turno più difficoltoso, nel secondo la spagnola non ha alcuna difficoltà a eliminare Johanna Larsson. La sfida finisce in un'ora e 4 minuti di gioco col punteggio di 6-4 6-1 per l'iberica. La svedese non riesce a giocare e commette tanti errori (24 non forzati) tra cui anche il rovescio in rete sul match point, mentre Muguruza è molto solida sul suo revizio e non concede nemmeno una palla break. Al prossimo turno la spagnola affronterà Elina Svitolina, con cui non parte da favorita visto il conteggio degli scontri diretti: 5 su 8 per l'ucraina.

S. Stephens b. S. Sorribes Tormo 6-1 7-6

sloane Stephens approda a sua volta al terzo turno eliminando Sara Sorribes Tormo per 6-1 7-6. Dopo un primo set in cui la statunitense va di fretta, nel secondo la spagnola cresce e alla fine riesce a trascinare l'avversaria al tiebreak. Lì, però, viene fuori il ranking più alto di Stephens, che lascia solo tre punti all'avversaria. Affronterà ora Polona Hercog.

Ka.Pliskova b. K. Kucova 6-2 6-2

Nessuna difficoltà per la testa di serie numero 2 Karolina Pliskova: la ceca liquida la pratica contro Kristina Kucova per 6-2 6-2 in meno di un'ora. Il gioco di Pliskova è decisamente superiore e Kucova non niesce a sfruttare l'unica occasione che ha di trasformare una palla break.

P. Martic b. K.Mladenovic 6-2 6-1

E' meno funzionante la cura Bajin in quel di Parigi, dove Kiki Mladenovic viene nettamente regolata dalla croata Martic, solitamente sempre al top su questi campi. Dopo i quarti di finale raggiunti a Roma (dove si arrese a Maria Sakkari, per altro vincendo il primo set), la transalpina porta via solo due game alla Martic, decisamente più in partita e più solida. Per la Martic al terzo turno c'è proprio Karolina Pliskova, testa di serie n°2 del tabellone.

Gli altri risultati

E. Svitolina-K.Kozlova - ritiro di Kozlova

V. Kudermetova-Z. Diyas 7-5 6-1

E. Mertens-D. Parry 6-1 6-3

P. Hercog-J. Brady 6-3 6-7 6-4

k. Kanepi-S. Zhang 6-7 6-0 7-5

A. Sevastova-M. Minella 6-2 6-4

C. Suarez Navarro-S. Rogers 6-1 6-7 6-3

