Rafa Nadal-Dominic Thiem, la finale del Roland Garros in diretta TV e Live-Streaming

La diretta minuto per minuto della finale Nadal-Thiem

Rafael Nadal e Dominic Thiem si affrontano in finale al Roland Garros per la seconda volta consecutiva: il match sarà trasmesso su Eurosport 1 (canale 210 di SKY) ed Eurosport Player, domenica 9 giugno a partire dalle 15.00.

Come detto, si tratta del remake della finale dello scorso anno, vinta da Rafa Nadal in tre set con il punteggio di 6-4 6-3 6-2: lo spagnolo va a caccia della 12esima affermazione in carriera a Parigi (sarebbe il suo 18esimo Slam), mentre l'austriaco non ha mai vinto uno Slam in carriera.

Roland Garros: la programmazione TV del Day 15

