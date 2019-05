Yannick Hanfmann, un certo ragazzone tedesco venuto al Roland Garros, diceva di avere i mezzi per sfidare Nadal e nessuno ci contò. Ne ha avuti per strappare 6 game e qualche applauso al pubblico esclusivo del Philippe Chatrier, tra insoliti serve&volley sul rosso e un rovescio bimane che corre bene lungolinea, ma non per scalfire il più grande di sempre nel suo tempio: l’immenso Rafael Nadal sul campo centrale di Bois de Boulogne.

Da quando è apparso per la prima volta a Parigi, Nadal ha perso due partite (più una per ritiro): sono passati 15 anni e questa è la sua 86a vittoria al Roland Garros. La coglie in versione Roma e un paio d’ore di sole parigino. Lo fa passando per le armi Hanfmann, che dopo una ventata di passanti rafaeliti (praticamente un pugno di game) realizza di non poter vincere manco un set e finalmente si gode il favore che tutti gli invidiamo: l’aver giocato a tennis alla magnifica corte del re di Francia.

Video - Nadal di potenza con lo smash a rimbalzo: Hanfmann colpito e affondato 00:42

Dopo Roger Federer di ritorno a Parigi fra quattro spalti di gente sedotta, orfana della sua grazia e pur sempre innamorata, sfila il campione che subito fa tremare la terra e già infonde paura. Segue sul centrale Novak Djokovic, che ha vinto gli ultimi tre slam ed è ancora il natural sfidante di Nadal. Ci sono i noti revanscismi francesi e le nuove voglie italiane, c’è il fascino indiscreto di scoprire dei talenti e fin dove saprà spingersi Tsitsipas, il più bravo della nouvelle vague dal cuore rosso del Roland Garros.