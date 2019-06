Roger Federer dà una lezione di tennis a Leonardo Mayer: quarti di finale conquistati

Roger Federer è il tennista più anziano a ottenere i quarti di finale di uno Slam da Jimmy Connors che, nel 1991, raggiunse le semifinali degli US Open a 39 anni. Partiamo da qui, da uno dei tanti numeri del fuoriclasse svizzero che continua ad aggiornare il suo speciale libro dei record: sono 54 i quarti di finale nei major per il primatista del tennis maschile, ora a pari merito con Chris Evert (superata Martina Navratilova) a livello assoluto.

Video - Roland Garros: Federer-Mayer 6-2 6-3 6-3, gli highlights 02:41

Il match contro Leonardo Mayer è una dimostrazione di classe, eleganza e sicurezza del vincitore di 20 Slam, abile a mettere pressione al suo avversario che è costretto a rischiare più del lecito e di conseguenza a sbagliare. I game sono rapidi e lo svizzero è il padrone della scena grazie al servizio: l'argentino non riesce mai a leggerlo e soccombe sul serve and volley sfoggiato con maestria anche sulla seconda dal quasi 38enne.

Video - Federer sale in cattedra: il punto più bello del match con Mayer, rovescio all'incrocio delle righe 00:22

Federer mette in cascina anche il secondo set con il 92% di punti vinti con la prima. Dopo un'ora e quattro minuti di allenamento agonistico, il numero 68 del mondo cerca di essere più aggressivo ma non è abbastanza. Mayer rischia di cedere la battuta anche in apertura di terzo parziale, resiste fino al 2-2 nonostante quattro palle-break ma è solo un piccolo prolungamento dell'agonia: finisce 6-2 6-3 6-3 in un’ora e 42 minuti.

Il vincitore dell'edizione 2009 conquista i quarti di finale per l'undicesima volta nelle ultime 12 partecipazioni al Roland Garros e ora attende Wawrinka, per un remake del match perso nel 2015 prima della lunga pausa da Parigi, o Tsitsipas per la rivincita degli ottavi degli Australian Open.