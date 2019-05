Seguono aggiornamenti...

Sono successe parecchie cose da quando Roger Federer, il 2 giugno 2015, uscì dal Roland Garros per mano di Stan Wawrinka, futuro vincitore di quell’edizione in finale contro Novak Djokovic. Basta un’ora e 41 minuti allo svizzero per piegare Lorenzo Sonego e regalarsi il secondo turno contro Oscar Otte.

Il finale è 6-2 6-4 6-4 in appena un’ora e 41 minuti. Il canovaccio è favorevole al numero 3 del mondo fin dall’inizio con il torinese che soffre il palcoscenico del Philippe Chatrier. Un’ansia da prestazione contro il giocatore più atteso, l’idolo spinto da un pubblico molto caldo e voglioso di rivedere all’opera il vincitore del Roland Garros 2009, quattro anni dopo l’ultima recita a Parigi.

Video - Roger Federer in campo a Parigi dopo 1454 giorni: ovazione da brividi del pubblico francese 00:26