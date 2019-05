Jasmine Paolini ce la fa: per la prima volta, al Roland Garros, giocherà nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam. La toscana ha superato con il punteggio di 6-1 6-4 l’americana Allie Kiick, che la sopravanza di 85 posti nel ranking WTA (135 contro 210), ma che ha meno abitudine a giocare sul rosso. L’americana, peraltro, viene da una bella storia umana: vittima di un melanoma nel 2015, è riuscita a sconfiggerlo.

Paolini parte subito con il piede sull’acceleratore, vincendo un combattutissimo primo game e traendo da quello le energie per salire in rapidità sul 4-0. Kiick cerca di riaprire, in qualche modo, il set, vincendo il suo primo gioco sul 5-0 e usufruendo di una palla break, ma l’azzurra è brava a non farla rientrare e porta a casa il 6-1.

Storia in qualche modo simile nel secondo parziale: Paolini parte decisamente meglio, toglie per tre volte consecutive il servizio all’avversaria e sembra involarsi verso la vittoria. A quel punto Kiick ha una reazione e l’italiana un piccolo calo, che rischia di diventare molto pericoloso quando subisce due break di fila (il secondo a zero). Paolini, però, mette tutta la propria aggressività sul campo nel decimo gioco e porta a casa il 6-4 che vuol dire qualificazione.

Paolini potrà ora affrontare una tra le seguenti giocatrici nel main draw: Katerina Siniakova (Repubblica Ceca), Margarita Gasparyan (Russia), Priscilla Hon (Australia), Dalila Jakupovic (Slovenia), Sofia Kenin (Stati Uniti), Bianca Andreescu (Canada), Daria Kasatkina (Russia), Vera Zvonareva (Russia), Kateryna Kozlova (Repubblica Ceca), Laura Siegemund (Germania), Johanna Konta (Gran Bretagna), Shuai Zhang (Cina), Svetlana Kuznetsova (Russia).

