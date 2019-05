I pronostici di Jacopo Lo Monaco

I FAVORITI

A sensazione per me potrebbe vincere Djokovic, perché in quello che ho visto nella finale di Roma mi fa pensare che se la partita sarà equilibrata tra loro due (Nadal n.d.r), potrebbe avere la meglio, mentre Nadal ha bisogno di vincere in mondo più netto, che non significa che non finisca al quinto, però se c’è un set equilibrato ho la sensazione che quel set lì equilibrato lo vinca Djokovic... Quindi Nadal ne dovrebbe vincere 3 netti, e penso sia più difficile.

Tra le donne è un assoluto terno al lotto. Dire un nome piuttosto che un altro è veramente tirare la monetina, andare a caso. Forse Simona Halep è la favorita, considerando quello che comunque è accaduto l’anno scorso e quest’anno sulla terra, però ce ne sono davvero diverse che possono far bene. Poi ovviamente c’è l’incognita Serena. Perché se ce la fa a mettere insieme 7 partite di seguito, chi la batte?

Novak Djokovic festeggia il titolo conquistato al Masters 1000 di MadridGetty Images

LE SORPRESE

Gael Monfils . Se sta bene fisicamente, occhio a Monfils. E’ capitato nel quarto potenzialmente più abbordabile e quindi potrebbe anche arrivare fino alla semifinale. Difficile che possa metterle in fila tutte, ma per come aveva iniziato l’anno e magari con lo stimolo Svitolina potrebbe fare un bel torneo.

Kristina Mladenovic. A Roma ha dato segnali di risveglio e perché mi fido molto di Sascha Bajin che ha detto una cosa molto interessante, ovvero che quando decide di allenare una giocatrice è perché pensa che questa possa battere tutte, quindi è convinto del suo lavoro. Mi pare che buoni risultati siano già arrivati e dunque scelgo la Mladenovic.

Sascha Bajin, l'ex coach di Naomi Osaka e l'attuale allenatore di Kristina MladenovicSID

I NOMI DA TENERE D'OCCHIO

Sofya Zuk. Ha vinto Wimbledon junior diversi anni fa (2015 n.d.r) e tira davvero molto forte. Ha ottimi colpi da fondo campo, deve migliorare un po’ il servizio. Bisogna vedere con chi verrà sorteggiata, ma è una giocatrice che può crescere bene e può fare cose interessanti. Dateci un occhio.

Stan Wawrinka . Forse più una “speranza”, perché 3 set su 5 ha più margine d’errore. Lui difficilmente riesce a fare un incontro in cui rimane attento, quindi nel 2 su 3 quella disattenzione spesso la paga; 3 su 5 gli dà più tranquillità perché sa che se anche si prende una pausa di un quarto d’ora/20 minuti può recuperare. Tutto sommato se ci fossero delle condizioni pesanti, visto che è prevista pioggia, comunque lui è in grado di far viaggiare la palla a prescindere. Certo, da quando è rientrato non ha mai più mostrato il suo livello, ma potrebbe trovare fiducia cammino facendo e non ha un tabellone impossibile.

Stanislas Wawrinka, vincitore del Roland Garros 2015AFP

I pronostici di Federico Ferrero

I FAVORITI

Nadal perché Nadal sarà sempre favorito finché giocherà Parigi. Le uniche incertezze potevano essere legate a una condizione non ritrovata, ma ha vinto Roma e direi che possiamo archiviarle. Poi guardando il tabellone mi pare non ci siano grandi incognite, dunque non ho più tutti questi dubbi e mi prendo ancora lui perché non può che essere così.

Nel tabellone femminile è come tirare i dadi. Come si fa? Posso dirti che secondo me non vince la Osaka; mi verrebbe da dire di nuovo Halep anche se i risultati di quest’anno non sembrano confermarlo. Ecco, non dico nemmeno Serena, anche perché dopo aver visto la foto che hanno pubblicato l’altro giorno sulla carrozzina direi che non mi pare al massimo. Dunque dico Halep, ma davvero vale quasi tutto.

LE SORPRESE

Auger-Aliassime. C’è molta attesa, ha un sorteggio difficile perché al terzo turno potrebbe trovarsi Del Potro ma sono molto curioso e penso possa essere competitivo in un tabellone di uno slam. Certo, 3 su 5 è diverso e ha poca esperienza da questo punto di vista e bisogna capire come se la cava, ma penso se la possa davvero giocare e dunque fare strada.

Amanda Anisimova. Mi piace tantissimo. Ha un tabellone difficile perché potrebbe trovare subito al secondo turno la Sabalenka e poi eventualmente anche la Kvitova. L’avevo vista proprio a Parigi qualche anno fa e secondo me una sorpresa di questo torneo può essere lei.

Amanda Anisimova, una delle prossime stelle del tennis femminileGetty Images

I NOMI DA TENERE D'OCCHIO

Fabio Fognini . Come fai a non tenere d’occhio Fognini quest’anno dopo quello che ha fatto sulla terra? Oltretutto è nell’ottavo di Zverev e se ci arriva secondo me lo batte. E poi eventualmente i quarti con Djokovic, visto che 8 anni fa non li aveva giocati speriamo che questa volta possa arrivarci e se la possa giocare.

Ash Barty. Lei gioca talmente bene a tennis che secondo me è una delle poche che può anche “sterilizzare” le superficie, può fare il suo tennis dappertutto. Chiaro, la terra rossa non può essere un posto dove metterla come favorita, ma la sue qualità tecniche possono venire fuori specie in un momento dove stanno vincendo in tante e ci sono possibilità un po’ per tutte. Gioca troppo bene e penso possa venire fuori.

Ashleigh Barty a Madrid Getty Images

I pronostici di Simone Eterno

I FAVORITI

Per me il favorito resta Rafael Nadal e su questi campi non può che essere altrimenti. Confesso di aver avuto qualche dubbio su tutto l’avvicinamento, d’altra parte per trovare un Rafa che non vincesse nulla sul rosso prima di Parigi si doveva tornare alla pubertà del maiorchino... Poi è arrivata Roma e un po’ di dubbi ce li siamo levati. Il tabellone è dalla sua, credo che alla fine avrà bisogno solo di una/due partite da vero Rafa. Può farcela. E non è così sconato invece che Djokovic arrivi in finale.

Pescare il nome della vincitrice è come vincere al Lotto. Una favorita vera, nel senso più puro del termine – ovvero qualcuna che parte chiaramente davanti alle altre – non esiste. Si possono fare delle ipotesi. La Halep alla fine non mi convince, a Roma ha vinto una come Pliskova quindi davvero ho la sensazione che valga tutto e il contrario di tutto. Persino i bookmakers, il miglior termometro possibile, sono in crisi: la Halep sta intorno al 5.00, poi un sacco di nomi dal 10.00 in su. Insomma, caos totale.

Rafael NadalGetty Images

LE SORPRESE

Roger Federer . Sorpresa nel senso che penso possa arrivare lontano, ovvero alla semifinale contro Nadal. Ci sono un po’ di azzurri di mezzo, certo, ma per essere uno che aveva smesso col rosso l’impatto di Roger con il ritorno alla terra è stato eccellente. Da valutare solo quei problemini che lo hanno costretto al forfait in quel di Roma, ma ho la sensazione che fosse la solita cosa precauzionale. Penso insomma che Federer arriverà più in là di quanto in tanti non credano.

Elina Svitolina . Definire sorpresa la due volte campionessa degli Internazionali d’Italia nonché numero 9 del seeding è chiaramente anche in questo caso un paradosso, ma fin qui la Svitolina quest’anno ha raccolto poco e niente, specie su questa superficie dove ha giocato 3 partite e le ha perse tutte e 3. Allergica tra l’altro ai major (mai oltre i quarti), tutto sembra giocare contro di lei. Eppure ho la sensazione che una partenza ‘forte’ contro una come Venus Williams possa darle una mano e farla uscire bene in un lato del tabellone dove non vedo una vera padrona.

Video - Roland Garros, la scheda di Roger Federer: palmares, caratteristiche tecniche e precedenti 00:53

DA TENERE D’OCCHIO

Marco Cecchinato. Che non significa necessariamente fare strada, ma pura curiosità per vedere se Marco riuscirà a trovare le stesse sensazioni provate su questi campi lo scorso anno. Il tabellone non è per nulla semplice; e dopo Mahut avrebbe uno tra Haase e Kohlschreiber e poi probabilmente Schwartzman. Potrebbe anche fermarsi già al secondo turno la corsa di Cecchinato, però penso vada tenuto d’occhio perché se dovesse uscire da due partite così complicate poi eventualmente con Federer sarebbe una gran sfida.

Belinda Bencic. Non è assolutamente la sua superficie, ma il tabellone è buono e penso che la svizzera, finalmente ritrovata la sua condizione, possa fare strada. Tra l’altro si sono già viste cose discrete, tipo Madrid, anche se il torneo spagnolo è sostanzialmente atipico e lascia un po’ il tempo che trova per un’analisi vero del rosso. Ripeto però, per una pura questione di qualità tennistica/potenziali avversarie, potrebbe ritrovarsi a giocare gli ottavi con la Bertens e se dovesse uscire da lì – sfavorita ma alla sua portata – fare altra strada.

Video - Marco Cecchinato che emozioni ci hai regalato! Il mini-movie del tuo Roland Garros 05:19

I pronostici di Alessandro Dinoia

I FAVORITI

Dico Novak Djokovic perché se l’anno scorso non c’erano dubbi circa il vincitore, quest’anno Rafa Nadal ha raccolto appena 1900 punti nel mese e mezzo precedente il Roland Garros. Da quando nel 2005 il campione maiorchino ha vinto il suo primo Slam, solo due volte aveva ottenuto meno punti nella parte di stagione che va da Monte Carlo a Roma (nel 2014 e 2015). Considero gli Internazionali d’Italia una tappa di passaggio fisiologica per il serbo, apparso scarico in finale, che vedo favorito per chiudere il cerchio e vincere il quarto Slam consecutivo, impresa che gli è già riuscita nel 2016.

Quando si parla di tennis femminile c’è sempre grande incertezza. Simona Halep ha vinto lo scorso anno e si muove benissimo sulla terra battuta. La grande rivale è Naomi Osaka, giocatrice da Slam a caccia del terzo major di fila, ma qui vedo ancora leggermente avanti la rumena. Dal 2015 al 2018 ci sono state quattro vincitrice diverse dei tornei di Stoccarda, Madrid, Roma e Parigi. Dopo Kvitova, Bertens e Pliskova, il 2019 con il Roland Garros potrebbe confermare la regola, sia in caso di vittoria di Halep che di successo di Osaka.

Video - Il punto simbolo del successo di Serena Williams contro Halep: strepitoso cross di dritto in corsa 00:47

LE SORPRESE

Matteo Berrettini è la grande speranza del tennis italiano a Parigi. Fognini e Cecchinato devono saper gestire le pressioni rispettivamente della vittoria di Monte Carlo e della semifinale dello scorso anno da queste parti. Insomma, hanno tutto da perdere. Il tennista romano, invece, può partire a fari spenti ma acquisire fiducia: sulla terra battuta ci sa fare, come dimostrano il successo di Gstaad del 2018 e il miglior risultato negli Slam, il terzo turno ottenuto al Roland Garros sempre lo scorso anno. Nel 2019 ha trionfato sul rosso di Budapest mentre a Monaco ha raggiunto la finale dunque perché non crederci?

Maria Sakkari, che contro la Konta a Rabat ha vinto il suo primo titolo in carriera lo scorso aprile, sta crescendo molto. La 23enne greca, nella stagione in corso, ha totalizzato 17 vittorie e 10 sconfitte ma non è mai andata oltre il terzo turno negli Slam. Che sia la volta buona?

Video - Alla scoperta di Matteo Berrettini: il nuovo talento del tennis italiano 15:20

I NOMI DA TENERE D'OCCHIO

Félix Auger-Aliassime mi ha davvero stupito in questi primi mesi di 2019. Vanta un bilancio di 17 vittorie e 11 sconfitte quest’anno, ma sulla terra ha perso da Zverev, Nishikori, Nadal e Coric. Tennisti che conoscono bene questa superficie mentre il 18enne canadese, nato l’8 agosto come Federer, deve ancora affinare armi ed esperienza. Probabilmente non arriverà in fondo ma potrebbe farci divertire.

Successo a Madrid in finale su Halep, semifinale sia a Stoccarda che a Roma: Kiki Bertens è stata senza dubbio la più costante su terra rossa nei tornei del 2019. Undici vittorie e appena due sconfitte (subite da Kvitova a Stoccarda e Konta a Roma). Se ragioniamo in termini di attitudine alla superficie, ce ne sono poche più complete di lei. L’unica incognita sarà la condizione fisica che non dovrà tradirla per 15 giorni.