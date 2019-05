S.Tsitsipas-M.Marterer 6-2, 6-2 7-6

Tutto facile per la testa di serie n°6 del tabellone, Stefanos Tsitsipas. Il greco si approccia a questo torneo forte del primo successo in carriera sulla terra rossa – Estoril – ma anche e soprattutto della finale di Madrid e della semifinale di Roma. Il suo è un approccio quasi perfetto al primo impegno, ovvero Maximilian Marterer. Il tedesco, ultimamente non al meglio dal punto di vista fisico (due ritiri per lo stesso infortunio al ginocchio sinistro) è infatti la copia un po’ sbiadita del giocatore tonico in grado lo scorso anno di arrivare fino agli ottavi di finale con Nadal (miglior risultato in carriera in uno slam). Il match infatti non parte mai. In 59 minuti uno solidissimo Tsitsipas vince i primi due; poi Marterer lascia andare un po’ il braccio nel terzo ma più del tie-break non riesce comunque a portare a casa. Tsitsipas chiude così in 2 ore circa: 6-2, 6-2, 7-6. Al secondo turno uno tra Dellien e Gunneswaran.

