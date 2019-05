Salvatore Caruso da manuale: per la prima volta è al 3° turno di uno Slam, umiliato Simon

È Salvatore Caruso l’eroe della quinta giornata del Roland Garros 2019. Il tennista di Avola non era mai andato oltre il secondo turno in uno Slam e contro Gilles Simon, testa di serie numero 26, si spinge al terzo, territorio per lui ignoto fino a oggi ma anche assolutamente meritato.

La sfida con il padrone di casa, nonostante la spinta del pubblico francese, è a senso unico. Il siciliano domina gli scambi lunghi e non ha alcun problema sui ritmi lenti dell’avversario. Semmai, come sempre capita con il transalpino, la difficoltà è non potersi mai appoggiare sulle palle scariche di Simon, ma Caruso interpreta al meglio il match.

Video - Delizia di Salvatore Caruso: splendida volée smorzata in allungo 00:33

Per stanare Simon dalla linea di fondo, il 26enne di Avola ricorre con profitto alla palla corta spesso coadiuvata dal passante, giocato alla perfezione di dritto o di rovescio, per chiudere il punto. Anche a rete l’azzurro è molto sicuro e i primi due set volano via in un baleno, come conferma il 6-1 6-2 del punteggio.

Video - Salvatore Caruso a tutto campo: smorzata e passante per bucare Simon 00:41

La lotta è a inizio terzo parziale, quando il francese si gioca le sue residue speranze, vincendo un secondo gioco da 14 minuti e 22 punti e strappando per la prima volta il servizio all’italiano alla quinta palla-break del game. La reazione di Caruso, però, è da grande giocatore e lo schema prediletto, palla corta-passante, vale una rimonta fino al 3-3. Sul 4-4 arriva il break della zampata decisiva, con Simon costretto a fare il tergicristallo e il siciliano che chiude con lo smash da manuale.

Video - "Non ci credo!": Salvatore Caruso esulta con l'indice dopo la vittoria su Gilles Simon 01:17

Da manuale è anche la partita di Salvatore Caruso che, pur sprecando tre match-point, conquista il terzo turno per 6-1 6-2 6-4 in due ore e 18 minuti. È un sogno per il tennista di Avola che ora attende Djokovic per un giro d'onore sul Philippe Chatrier e 143mila euro già in tasca. E non poniamo limiti alla provvidenza pensando a un altro siciliano, esattamente un anno fa su questi campi, contro il serbo ai quarti di finale. Era chiaramente un altro Djokovic, ma l'impresa di Marco Cecchinato potrebbe essere fonte d'ispirazione.