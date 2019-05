Serena Williams, pericolo scampato con Diatchenko. Wozniacki sempre più in crisi

La seconda giornata del Roland Garros femminile si apre con una brutta notizia: Petra Kvitova lascia il torneo prima ancora di scendere in campo contro Sorana Cirstea, La ceca ha un problema muscolare all'avambraccio sinistro e il suo staff medico le ha consigliato di riposare per evitare di acutizzare il problema.

S. Williams b. Diatchenko 2-6 6-1 6-0

Trema ma passata la paura non lascia scampo. Serena Williams, che fa parlare più del suo outfit che del suo tennis, perde il primo set con Diatchenko ma reagisce da campionessa. Dopo il 6-2 a favore della russa, abile a spostare l’americana, la tre volte vincitrice del Roland Garros lascia un solo game per il 2-6 6-1 6-0 definitivo. La falsa partenza diventa un ricordo e la rimonta premia la sempre quotata Serenona che, però, contro Nara o Jakupovic dovrà alzare il livello.

K. Bertens-P. Parmentier 6-3 6-4

Non ha problemi Kiki Bertens, testa di serie numero 4, a superare Pauline Parmentier: per l'olandese basta un'ora e 28' per chiudere la pratica con la francese, grazie a 20 vincenti e a un'aggressività in risposta che spiazzano la transalpina. Per Bertens al secondo turno la sfida con la slovacca Viktoria Kuzmova.

V. Kudermetova- C. Wozniacki 0-6 6-3 6-3

Esce a sorpresa Caroline Wozniacki, vittima dello psicodramma che ogni tanto la coglie e la autoelimina dai tornei. La danese vince a mani basse il primo set e sembra che proprio non ci sia storia, poi però Caroline si spegne e la russa cresce, brava a sfruttare tutte le occasioni che la Wozniacki le offre.

A. Sevastova-L. Kumkhum 6-1 6-4

Se la cava con poco, invece, la testa di serie numero 12 Anastasija Sevastova: alla lettone basta poco più di un'ora per superare la più modesta thailandese e volare al secondo turno. E lì affronterà Mandy Minella.

S. Cirstea-K. Juvan 5-7 6-4 7-5

Nonstante Sorana Cirtsea potesse gioier per il fatto di non dover giocare contro Petra Kvitova, la lucky loser Kaja Juvan le dà del filo da torcere, portandole via il primo set e spingendola a dover lottare a lungo anche nel terzo set prima di arrendersi.

A. Barty b. J. Pegula 6-3 6-3

Non è la sua superficie, ma per ora non ha problemi. La testa di serie n°8 Ash Barty parte con un doppio 6-3 all’americana Jessica Pegula. Buono l’impatto dunque dell’australiana, sempre più in ascesa nell’ultimo periodo, ma tabellone che adesso si fa subito tosto. Al secondo turno trova infatti la semifinalista dell’ultimo Australian Open Danielle Collins. Come per la Barty non è certo questa la superficie favorita della Collins, ma occhio che quando è in giornata tira veramente forte e può dare fastidio alla Barty.

Gli altri risultati

L. Davis-Kr. Pliskova 6-2 6-4

J. Konta-A. Lottner 6-4 6-4

D. Parry- W. Lapko 6-2 6-4

V. Kuzmova- A. Cornet 6-4 6-3

K. Kanepi-J. Goerges 7-5 6-1

J.Brady -I. Jorovic 7-6 4-6 7-5

P. Hercog-A. Sasnovic 4-6 6-2 8-6

S. Zhang-V. Lepchenko 6-1 6-1

M. Minella-A. Pavlyuchenkova 6-4 6-2

D. Vekic-L. Samsonova 6-2 6-4

