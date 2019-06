Simona Halep ai quarti in 45 minuti: passano anche Barty, Keys e Anisimova

S. Halep b. I. Swiatek 6-1 6-0

Il terzo quarto di finale consecutivo al Roland Garros è una pura formalità per Simona Halep che impiega appena 45 minuti per surclassare la polacca Swiatek: il finale è 6-1 6-0, punteggio degno di un primo turno. La campionessa in carica punta al bis e la sua crescita di partita in partita la promuove a candidata numero 1 per il titolo di regina.

Video - Roland Garros: Halep-Swiatek 6-1 6-0, gli highlights 02:34

A. Barty b. S. Kenin 6-3 3-6 6-0

Anche per il torneo femminile oggi tocca agli ottavi di finale della parte alta del tabellone. Sul Philippe-Chatrier Ashleigh Barty trova i quarti per la seconda volta dopo l'Open d'Australia dello scorso gennaio quando perse con Petra Kvitova. Con l'americana Sofia Kenin (che ha battuto al terzo turno Serena Williams), la testa di serie numero 8 parte fortissimo trovando due break sull'1-0 e sul 4-1. Poi l'australiana si rilassa e cede nel secondo set. L'epilogo della terza e ultima frazione è un monologo della Barty: 6-0.

Video - Roland Garros: Barty-Kenin 6-3 3-6 6-0, gli highlights 02:34

M. Keys b. K. Siniakova 6-2 6-4

Sul Suzanne Lenglen, invece, apre la sfida tra l'americana, Madison Keys e la ceca, Katerina Siniakova che nel turno precedente ha eliminato la numero 1 al mondo, Naomi Osaka. La testa di serie numero 14 archivia facilmente la pratica Siniakova in due set e ritrova i quarti di finale parigini per la seconda volta consecutiva in un'ora e 16 minuti. Incrocerà Ashleigh Barty: il bilancio dei precedenti è 1-1.

Video - Roland Garros: Keys-Siniakova 6-2 6-4, gli highlights 02:50

A. Anisimova b. A. Bolsova Zadoinov 6-3 6-0

I primi quarti di finale Slam non si scordano mai. Amanda Anisimova liquida la spagnola di origini moldave Bolsova Zadoinov con facilità ed entra tra le prime otto del Roland Garros al secondo tentativo (nel 2017 era uscita al primo turno e lo scorso anno non aveva partecipato). I segnali di crescita per la statunitense di origini russe classe 2001 sono evidenti dopo gli ottavi raggiunti a gennaio agli Australian Open.