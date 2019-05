Simone Bolelli si arrende a Pouille in tre set: cade un altro azzurro

L’Italia, per ora, non riesce a calare il poker al secondo turno. Dopo la battaglia vinta da Berrettini contro Andujar, il capolavoro di Caruso con Munar e il trionfo di Fognini nel derby fratricida con Seppi, arriva il k.o. di Simone Bolelli. Il sorteggio per il 33enne bolognese non era certo stato benevolo per la gara di esordio al Roland Garros: sulla terra del Suzanne-Lenglen l’ostacolo si chiamava Lucas Pouille, idolo di casa, oltre che testa di serie numero 22 e semifinalista agli Australian Open a gennaio. Il risultato finale è una sentenza: 6-3 6-4 7-5 per il francese, ma l'azzurro può lasciare Parigi con il sorriso.

Bolelli, numero 187 al mondo, ha dovuto superare tre avversari ostici nei turni di qualificazione (Kamil Majchrzak, Dominik Koepfer e Go Soeda) prima di raggiungere il main draw. L’obiettivo era migliorare il piazzamento dell’anno scorso quando prese al primo turno l’avversario peggiore di tutti: il padrone di casa, il Re Sole Nadal, facendo per giunta una più che discreta figura. Contro Pouille l’azzurro gioca al di sopra del suo standard recente, ma l’esito è lo stesso.

Video - Bolelli: "Sapevo già che sarebbe stato un match difficile, lui non mi ha lasciato grandi chance" 02:50

Non riesce mai a brekkare il transalpino che gli cancella una palla break nel settimo game del primo set e una nel quarto game del secondo set. Tre invece i break chirurgici subiti da Bolelli: sul 3-4 del primo set, in avvio di secondo set e sul 5 pari del terzo, quello decisivo. Il Roland Garros di Pouille ora continuerà con il vincente tra lo slovacco Martin Klizan e il kazaco Mikhail Kukushkin. Il 2019 del 33enne bolognese, invece, stenta a decollare: in questi primi cinque mesi ha vinto solo una partita in main draw battendo Denis Istomin a gennaio all'ATP 250 di Pune in India.