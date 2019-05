Sonego: "Giocare contro Federer al Roland Garros sarà bellissimo, non vedo l'ora"

Lorenzo Sonego (n.73 del ranking ATP) è pronto. Oggi l’azzurro scenderà su uno dei campi più prestigiosi del tennis, il Philippe Chatrier Court, per il suo esordio nel Roland Garros 2019 e l’avversario dall’altra è un certo Roger Federer (n.3 del mondo), tornato a giocare sulla terra rossa di Parigi dopo quattro anni di pausa.

Un match denso di significati: da un lato il giovane che vuole sognare e dall’altro il vecchio leone che vuol dimostrare di essere sempre lui. Non è un mistero che il richiamo generato dal ritorno dell’elvetico è stato fortissimo. Basti pensare al tanto pubblico presente per un suo allenamento ieri. Sonego, però, vuol viversi questa esperienza fino in fondo, non temendo troppo il suo avversario e cosciente delle sue potenzialità. Il piemontese in questa stagione è cresciuto molto e i quarti di finale raggiunti a Montecarlo, nel 1000 che ha visto il trionfo di Fabio Fognini, fa capire che il nostro portacolori è sulla strada giusta. Non avendo nulla da perdere, Lorenzo se la giocherà fino in fondo.

Ecco le sue dichiarazioni a La Stampoa:

" Cosa serve per batterlo? Sicuramente meglio beccarlo sulla terra che su altre superfici. Lo affronterò come faccio sempre, per vincere. La sua partita che ricordo di più è la finale di Wimbledon che rischiò di perdere contro Roddick, ho sempre ammirato la sua capacità di uscire con calma dalle situazioni difficili, facendo sempre le scelte giuste. Non vedo l’ora di scendere in campo, sarà bellissimo "