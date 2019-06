Stephens non pervenuta, Konta in semifinale

J. Konta-S. Stephens 6-1 6-4

Partita a due facce il quarto di finale dello Chatrier tra Sloane Stephens e Johanna Konta: vince Konta nettamente per 6-1 6-4 ed è la prima semifinalista del tabellone femminile, ma ci sono diverse considerazioni da fare. La prima è che Stephens per la prima metà di gara non è proprio in campo e sembra una sparring partner per un allenamento; la seconda è che comunque, quando finalmente la statunitense si riscuote e cresce, alla fine Konta mantiene il suo livello di gioco altissimo e risulta quasi imbattibile.

Il primo set dura due game: sull'1-1, Konta prende il volo, serve come una macchina e risponde aggressiva, con Stephens che si fa dominare e, nelle rare occasioni in cui riesce a reggere lo scambio, viene comunque sbatacchiata da tutte le parti del campo e costretta a sbagliare. Nel secondo set, Konta ottiene il break in apertura, poi Stephens finalmente si riprende e riesce a giocare almeno nei propri turni di servizio, ma la battuta di Konta è implacabile (6 ace e 84% dei punti vinti sulla prima) e quel break in apertura sarà decisivo per la vittoria finale dell'australiana naturalizzata britannica.

Per Konta è la terza semifinale slam in carriera e attende la vincente di Vondrousova-Martic.

