Thiem spegne i sogni di Monfils. Khachanov batte Del Potro e fa un favore a Fognini

K. Khachanov b. J.M. Del Potro 7-5 6-3 3-6 6-3

Fine della corsa per Juan Martin Del Potro. Il semifinalista della passata edizione del Roland Garros si arrende agli ottavi di finale da un ottimo Karen Khachanov. Il russo, oggi, ha messo in mostra tutte le difficoltà di Del Potro negli spostamenti dal fondo, con l’argentino che già al secondo turno era in qualche modo sopravvissuto a Nishiora. Questa volta nulla ha potuto Juan Martin, che nonostante la spinta di un pubblico tutto dalla sua ha dovuto alzare bandiera bianca. Un primo set in qualche modo decisivo, con l’argentino che una volta visto scappare via il tie-break si è un po’ spento. Lasciato andare anche il secondo set, la partita di Del Potro si è animata del solito sussulto d’orgoglio nel terzo. Lì Juan Martin è salito sopra di un break, l’ha riperso, ma alla fine ha sfruttato il regalino di Khachanov a fine set. Uno dei rari di questa partita.

A inizio quarto però il russo non ha perso la concentrazione, trovando immediatamente il break portato poi fino alla vittoria finale nella quasi oscurità di Parigi. Ai quarti vola così Khachanov che involontariamente fa un favore a Fabio Fognini. L’uscita di Del Potro costa all’argentino i punti che permetteranno al ligure di entrare in Top10 (nonostante il ko con Zverev). Questo a patto che Stan Wawrinka (impegnato domani con Federer) non vinca il torneo.

Video - Roland Garros: Khachanov-Del Potro 7-5 6-3 3-6 6-3, gli highlights 03:00

D. Thiem b. G. Monfils 6-4 6-4 6-2

Il finalista della passata edizione surclassa il padrone di casa in un’ora e 48 minuti. È davvero una non partita quella che permette a Dominic Thiem di staccare il pass per i quarti di finale del Roland Garros per la quarta volta di fila. L'austriaco sulla terra battuta è troppo solido per Monfils, funambolo del tennis in fase calante. Anzi, il colpo che fa strabuzzare gli occhi alla platea lo regala Thiem, una prodezza che merita gli applausi anche del suo avversario.

Video - Thiem, il tweener è da capogiro! Colpo bellissimo, anche Monfils applaude 00:40

Il francese non riesce a farsi trasportare dal pubblico perché è semplicemente inferiore in tutto. Il risultato logico e giusto è 6-4 6-4 6-2 e il livello dell'austriaco, dopo i primi match non esaltanti, sta tornando a lidi più consoni.