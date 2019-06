Thiem spegne i sogni francesi: tre set a zero a Monfils

D. Thiem b. G. Monfils 6-4 6-4 6-2

Il finalista della passata edizione surclassa il padrone di casa in un’ora e 48 minuti. È davvero una non partita quella che permette a Dominic Thiem di staccare il pass per i quarti di finale del Roland Garros per la quarta volta di fila. L'austriaco sulla terra battuta è troppo solido per Monfils, funambolo del tennis in fase calante. Anzi, il colpo che fa strabuzzare gli occhi alla platea lo regala Thiem, una prodezza che merita gli applausi anche del suo avversario.

Video - Thiem, il tweener è da capogiro! Colpo bellissimo, anche Monfils applaude 00:40

Il francese non riesce a farsi trasportare dal pubblico perché è semplicemente inferiore in tutto. Il risultato logico e giusto è 6-4 6-4 6-2 e il livello dell'austriaco, dopo i primi match non esaltanti, sta tornando a lidi più consoni.