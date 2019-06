Thiem vince la semifinale infinita: Djokovic sconfitto, sarà finale-bis con Nadal

dall’inviato a PARIGI – Quattro ore e tredici minuti. Due giorni. Tre interruzioni. Ma alla fine ce l’abbiamo fatta: c’è il nome dell’avversario di Rafael Nadal per la finale del Roland Garros 2019. Sarà Dominic Thiem, vincitore delle maratona infinita con Novak Djokovic, dove è successo tutto e il contrario di tutto. Di quanto accaduto ieri, ne avevamo già reso nota da queste pagine. Quanto successo oggi, invece, è tutto da raccontare.

Già perché a Dominic Thiem va riconosciuto il merito di non essere mai uscito mentalmente dalla partita, nonostante gli accadimenti di sua volontà non controllabili abbiano fatto di tutto per testargli i nervi. Da ieri, quando il diluvio si è scatenato appena strappato il servizio a Djokovic nel terzo set a oggi, quando un nuovo incredibile scorcio di pioggia è piombato sul Philippe Chatrier nel momento in cui Thiem aveva una palla break per salire 5-1 nel quinto set.

Video - Lungolinea fotonico di Thiem, Djokovic non ci può arrivare 00:46

E’ riuscito a sopravvivere a questo Thiem; ed è riuscito a sopravvivere alla resilienza di Novak Djokovic, che nonostante non abbia mai mostrato in questa due giorni il suo miglior tennis, ha come sempre venduto cara – anzi, carissima – la propria pelle di n°1 del mondo.

Già perché Djokovic è comunque stato in grado di rientrare e mettere mille tarli nella testa di Thiem. Dalla ripresa quest’oggi del match, quando ha strappato il servizio all’austriaco mostrando immediatamente una versione più aggressiva – e più tranquilla – di se stesso; al quarto set, recuperato con tenacia e orgoglio nonostante un andamento altalenante di entrambi con il servizio (ben 5 i break complessivi del quarto parziale). Fino, ovviamente, alla rimonta già accennata del quinto set, con un Djokovic capace di cancellare due palle del 5-1 ed eventuale servizio Thiem, per issarsi fino al 4-4 e portare il match a scollinare le 4 ore di battaglia.

Video - Thiem a segno con il dritto anomalo: la ripresa del match con Djokovic è uno spettacolo 00:39

Alla fine però, a pagare i dividendi della finale, è stata una discriminante: il coraggio. Thiem ha dato la sensazione di volerci provare di più; di crederci di più; di osare, nei punti importanti, quel qualcosa in più. Un atteggiamento che nonostante tutti i limiti di una partita dove anche l’austriaco ha sbagliato tanto, alla fine ha pagato, consegnando al n°4 della classifica ATP la seconda finale consecutiva del Roland Garros e facendo sfumare a Djokovic il sogno di siglare il secondo 'Nole-slam' (4 major di fila messi in bacheca) della carriera.

Video - Thiem, prodezza magistrale di tocco: Djokovic può solo inchinarsi 00:28

Dall’altra parte della rete Thiem troverà il padrone di casa, colui che da 14 anni di fatto detiene le chiavi di questo impianto: Rafael Nadal. Un remake che vedrà Rafa forte di 24 ore nette in più di riposo e dei favori del pronostico. Nei tre precedenti giocati qui, infatti, il conteggio è impietoso: 9 set a 0 a favore di Rafa e tanti saluti a qualsiasi altro discorso. Eppure... Eppure Thiem resta il secondo giocatore in attività ad avere più vittorie con Nadal sulla terra rossa – quattro – e uno dei pochi che in giornata abbia un tennis per poterlo quanto meno impensierire. Appuntamento a domani. Meteo di Parigi permettendo, ovviamente. Anche domenica, infatti, sulla capitale francese, potrebbero registrarsi momenti di pioggia. Noi, qui, ci armeremo di ombrello. Voi, a casa, di una buona dose di pazienza.