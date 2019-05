Travaglia, che rabbia: l'azzurro ci prova fino in fondo ma è Mannarino a vincere al 5° set

Contro tutto e contro tutti Stefano Travaglia cerca di approdare al secondo turno e lascia in campo anima e corpo. La battaglia contro Mannarino è totale: fisica, tecnica e psicologica, in una guerra di nervi che cresce con il passare dei minuti e delle ore ed esplode al quinto set.

La sfida è gradevole e di buon livello con lunghi scambi da fondocampo e un’altalena di emozioni: il francese sembra avere la peggio nel primo parziale, chiama anche il fisioterapista e Travaglia conquista il tie-break. Un passaggio a vuoto sul 3-1 costa al marchigiano il secondo set ma con un break nell’ottavo gioco del terzo, l'italiano crea le basi per mettere la testa avanti.

Video - Travaglia risponde ai fischi del pubblico di Parigi 00:35

Mannarino resta attaccato al match anche dopo il break subito in apertura di quarto parziale e trascina la sfida al quinto. Il pubblico sostiene il suo beniamino mentre Travaglia comincia a chiedere al giudice di sedia la sospensione per oscurità. Il francese vuole, invece, restare in campo e chiudere i conti in giornata con l’azzurro che, tra un massaggio e l’altro al cambio di campo, fallisce due smash a conferma di una visibilità al limite.

Video - Travaglia, magia prima della resa! Risposta spettacolare di rovescio da fuori dal campo 00:13

Si gioca sul filo del rasoio e ogni game è un’occasione per concentrare rabbia e frustrazione, con Travaglia che sfodera i due colpi più del match in rapida successione: un dritto lungolinea magistrale e una risposta di rovescio da distanza siderale meritevoli di applausi. Mannarino alla fine la spunta con il punteggio di 6-7(5) 6-3 3-6 6-2 6-2 in tre ore e 44 minuti. A Travaglia, superata la cocente delusione, resterà l’onore delle armi e la consapevolezza di aver giocato un gran match d'esordio al Roland Garros.