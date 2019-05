Tsitsipas supera il test Dellien e per la prima volta accede al 3° turno

Seguono aggiornamenti...

S. Tsitsipas b. H. Dellien 4-6 6-0 6-3 7-5

Hugo Dellien, boliviano classe 1993, non aveva mai giocato un match nel tabellone principale di uno Slam fino a questo Roland Garros. Eppure Stefanos Tsitsipas passa attimi di paura con un primo set perso e il rischio concreto di rimandare il verdetto al quinto sul 2-4 del quarto parziale. "E' stato molto difficile oggi, ho lottato e ho creduto in me stesso. Per fortuna è arrivato il contro-break nel quarto set, al quinto non si sa mai. Sono sopravvissuto, lui è uno specialista di questa superficie. Non è stato il mio miglior match e devo salire di livello nei prossimi. Credo di poter fare strada nel torneo". Il finale è 4-6 6-0 6-3 7-5 in due ore e 49 minuti.

Gli altri risultati

Guido Pella si fa sorprendere da Moutet in quattro set per la gioia del pubblico di casa. Goffin fa il suo dovere, da pronostico, contro Kecmanovic.

Video - Tsitsipas sbaglia completamente lo smash, la pallina finisce in mano all'arbitro 00:36