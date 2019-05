Tutto facile per Nadal: il Re Sole concede solo sette game a Maden e vola al terzo turno

La notizia del giorno? Nadal ha concesso due break al secondo turno. Scherzi a parte, sulla terra del Suzanne Lenglen il maiorchino numero 2 al mondo passeggia contro Yannick Maden, seconda minaccia tedesca sul suo percorso parigino dopo Yannick Hanfmann, e accede al terzo turno senza perdere set. Nello Slam francese Rafa non perde un set nei due turni di apertura dal 2013 quando ha dovuto recuperare lo svantaggio prima di battere Daniel Brands e Martin Klizan rispettivamente al primo ed al secondo step del Roland Garros. Il 6-1 6-2 6-4 in poco più di due ore rifilato al giovane di Stoccarda è l'88a vittoria su 90 presenze all'ombra della Tour Eiffel per il fenomeno di Manacor. Numeri da brividi!

Nei primi due set il Re Sole va come un treno e il match con Maden non è niente di più che un buon allenamento: Rafa è scattante sulle gambe, i colpi sono profondi, il servizio regala punti e dall'altra parte della rete il tedesco non oppone resistenza. Cinque break chirurgici segnano sul tabellino 6-1 6-2 in un'ora e 18 minuti. Poi lo spagnolo si rilassa e il tennis piatto del 29enne di Stoccarda ha un sussulto: 4 break nel terzo set (due dei quali di Maden) danno un po' di pepe alla partita. Il maiorchino al secondo turno di battuta perso fa valere la legge del più forte e decide di cambiare marcia. In 5 minuti controbreak, match point e stretta di mano a rete. La testa è già a venerdì: davanti ci sarà Goffin, testa di serie numero 27. Un avversario tutt'altro che banale.