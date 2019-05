Non poteva esserci modo migliore per approcciarsi al Roland Garros per Novak Djokovic. "Da gennaio il Nole Slam è un mio pensiero", rivela il numero 1 del mondo a Mats Wilander nell’intervista post partita. In effetti, il Djoker gioca il match d’esordio come se volesse dare un messaggio agli spettatori: dopo Federer e Nadal, la risposta è una vittoria estremamente convincente.

L’insidia del primo turno, rappresentata da Hurkacz, viene sventata dal serbo che toglie al polacco il tempo di organizzare il suo tennis. Il 22enne perde la pazienza negli scambi da fondo e Djokovic impone la sua legge con il rovescio.

Video - Rovescio incrociato in allungo, Djokovic spolvera la riga! 00:22

La sfida è sempre nel pieno controllo del numero 1 del mondo che si muove con la consueta elasticità e risponde a ogni palla corta con una controsmorzata vincente. Hurkacz insiste a servire sul rovescio del Djoker e così viene perforato. La formalità è figlia di una superiorità eclatante come racconta il punteggio finale: 6-4 6-2 6-2 e appuntamento con il giocatore finlandese naturalizzato svizzero Laaksonen al secondo turno.

Si tratta della 52esima vittoria consecutiva al primo turno di uno Slam per il fuoriclasse di Belgrado. Se Hurkacz doveva essere una minaccia, Nole Djokovic chiarisce già quali sono le sue intenzioni sul rosso di Bois de Boulogne. Il progetto di Nole Slam, già centrato nel 2016, vede il suo primo mattone.