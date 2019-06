Vondrousova ai quarti contro Martic, fuori Kanepi; passa anche Konta

M. Vondrousova-A. Sevastova 6-2 6-0

Finisce in 59 minuti la fatica di Marketa Vondrousova, che si libera di anastasija Sevastova per 6-2 6-3. Nonostante un medical timeout piuttosto lungo per ripulire e rimettere in sesto una mano scontrata a terra durante una caduta, Vondrousova rientra immediatamente in partita e non lascia molto margine all'avversaria, volando per prima ai quarti di finale.

P. Martic-K. Kanepi 5-7 6-2 6-4

L'avversaria di Vondrousova sarà Petra Martic, che ha la meg,lio su Kaia Kanepi in una sfida molto equilibrata, ma non particolarmente divertente e durata oltre 2 ore di gioco. Le due giocatrici infatti sbagliano tanto e alla fine a vincere è la croata.

J. Konta-D. Vekic 6-2 6-4

Finalmente una sfida tra due teste di serie e in questo caso sono la 26 e la 23: ha la meglio la britannica, che dopo aver dovuto rimontare nel secondo set si riporta in vantaggio e chiude in proprio favore, approdando ai quarti e confermando il buon momento di forma sulla terra che aveva già mostrato a Roma.

