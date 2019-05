Wawrinka, buona la prima. Medvedev fuori a sorpresa rimontato da Herbert

S. Wawrinka b. J. Kovalik 6-1 6-7 6-2 6-3

Buona la prima per uno dei giocatori più attesi. Stan Wawrinka vola al secondo turno. Lo svizzero, altalenante in questa stagione, gioca un buon match contro un Kovalik che si dimostra però avversario vero, soprattutto nel secondo set. Dopo essere stato spazzato via a suon di vincenti e grandi soluzioni balistiche nel primo parziale, lo slovacco si appoggia meglio ai colpi potenti di Wawrinka dal fondo nella seconda partita e trova gloria in un tie-break meglio interpretato. Da lì in poi però Wawrinka torna a dominare dal fondo, imponendosi così in 4 set. Lo svizzero ora sfida Garin od Opelka in un lato di tabellone non impossibile.

J.I. Londero b. N. Basilashvili 6-4 6-1 6-3

Basilashvili contro ogni pronostico. L'avventura parigina del georgiano si interrompe subito sulla terra del campo 9. Dopo aver perso in semifinale a Lione tre giorni fa per mano di Félix Auger-Aliassime, il numero 16 del mondo cede nel primo turno del Roland Garros contro un ottimo Juan Ignacio Londero, numero 78. Il risultato della partita è un netto 4-6, 1-6, 3-6 in appena 1 ora e 28 minuti. Per Basilashvili il miglior risultato agli Open di Francia rimane il terzo turno raggiunto nel 2017. Ora il tennista sudamericano incrocerà il vincente della sfida tra Mischa Zverev e Richard Gasquet in programma sul Simonne Mathieu.

P. Carreño-Busta b. J. Sousa 6-3 6-1 6-2

Lo spagnolo numero 57 del ranking Atp archivia la pratica Sousa in un'ora e 42 minuti. In un match a senso unico, il portoghese è stato schiacciato dai 42 vincenti di Carreno Busta, commettendo dieci errori gratuiti in più del suo avversario. Lo spagnolo passa al secondo turno dove incontrerà De Minaur.

J.W. Tsonga b. P. Gojowczyk 7-6 6-1 4-6 6-3

Buona la prima di Jo-Wilfried Tsonga. Reduce ormai da un lunghissimo periodo alla ricerca della forma migliore dopo i tanti infortuni, il francese supera lo scoglio Gojowczyk in 4 set. Per Tsonga fondamentale soprattutto il primo set, che gli permette poi di sfruttare l'onda lungo nel secondo parziale e creare così un bel cuscinetto di vantaggio. Il tedesco rientra nel terzo, ma poi Tsonga chiude al quarto set trovando così il pass per una sfida di secondo turno tra le più affascinanti: troverà Kei Nishikori.

A. De Minaur b. B. Klahn 6-1 6-4 6-4

Alex de Minaur lascia le briciole all’americano Klahn. L’esordio per la giovane promessa australiana, vincitore di Sydney a inizio stagione, è agevole ma ben diverso sarà il secondo turno: contro uno specialista del rosso come Carreno-Busta il 20enne numero 25 del mondo dovrà fare una piccola impresa.

R. Gasquet b. M. Zverev 6-3 6-4 6-3

Sul Simonne Mathieu si qualifica al secondo turno anche il terzo francese dopo Mahut e Moutet. Richard Gasquet spazza via Misa Zverev, fratello minore di Sascha, in tre set. Dopo mesi lontano dai campi a causa di un'operazione all'ernia inguinale, il numero 39 al mondo è rientrato a Madrid all'inizio di maggio, perdendo contro Federer al secondo turno. Nel suo secondo step parigino dovrà vedersela con Londero.

P.H. Herbert-D. Medvedev 4-6 4-6 6-3 6-2 7-5

Altra sorpresa di giornata è l'uscita di scena della testa di serie numero 12 Daniil Medvedev. La sfida con Pierre Hugues Herbert è durissima e alla fine la spunta il francese in cinque set, aiutato anche dal tifo del pubblico di parte, più volte "caricato" dal giocatore stesso. Sono tantissimi i vincenti per il transalpino, ben 57 contro i 29 del russo.

Gli altri risultati

D. Thiem b. T. Paul 6-4 4-6 7-6 6-2

J-L. Struff b. D. Shapovalov 7-6 6-3 6-4

M. Kecmanovic b. D. Kudla 6-0 6-7 5-7 6-3 6-4

F. Krajinovic b. F. Tiafoe 6-2 4-6 6-3 3-6 6-0

C. Garin- R. Opelka 7-6 7-5 7-6

R. Caraballes Baena-A. Muller 6-4 6-4 6-2

Y. Maden-K. Coppejans 7-6 7-5 6-3

C. Moutet-A. Vatutin 6-4 7-6 6-4

