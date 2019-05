Wawrinka, che show con Garin. Tsitsipas soffre ma passa. Bene Nishikori con Tsonga

S. Tsitsipas b. H. Dellien 4-6 6-0 6-3 7-5

Hugo Dellien, boliviano classe 1993, non aveva mai giocato un match nel tabellone principale di uno Slam fino a questo Roland Garros. Eppure Stefanos Tsitsipas passa attimi di paura con un primo set perso e il rischio concreto di rimandare il verdetto al quinto sul 2-4 del quarto parziale. "E' stato molto difficile oggi, ho lottato e ho creduto in me stesso. Per fortuna è arrivato il contro-break nel quarto set, al quinto non si sa mai. Sono sopravvissuto, lui è uno specialista di questa superficie. Non è stato il mio miglior match e devo salire di livello nei prossimi. Credo di poter fare strada nel torneo". Il finale è 4-6 6-0 6-3 7-5 in due ore e 49 minuti.

K. Nishikori b. J.-W. Tsonga 4-6 6-4 6-4 6-4

Per il quinto anno di fila Kei Nishikori approda al terzo round del Roland Garros. Nel match di cartello del secondo turno, il giapponese prevale sul padrone di casa Tsonga: qualche passaggio a vuoto (in pieno stile Nishikori) preclude al giapponese la possibilità di chiudere la pratica prima, ma è lui a raggiungere Djere al prossimo step.

S. Wawrinka b. C.Garin 6-1 6-4 6-0

Ottimo, davvero ottimo il secondo turno di Stan Wawrinka. Lo svizzero gioca una partita di altissimo livello, ma soprattutto torna a mostrare costanza di rendimento lungo tutto il match. Lo testa sulla propria pelle un terraiolo come Garin, che è spazzato via da una belle migliori versioni di Stan dell’ultimo periodo. A confermalo è poi lo stesso svizzero in conferenza stampa, che confessa: “è la mia miglior partita dell’ultimo periodo, almeno a livello di costanza”. Infatti finisce 6-1, 6-4, 6-0. Al terzo turno uno tra Dimitrov e Cilic.

N. Mahut b. P.Kohlschreiber 6-3 6-3 6-3

Prosegue la grande corsa di Nicols Mahut, che dopo la rimonta magica su Cecchinato è autore dell’exploit di giornata... Se non altro per la portata del punteggio. Mahut infatti regola Kohlschreiber, favorito di questo match, col punteggio di 6-3, 6-3, 6-3, centrando così il pass per il 3° turno, miglior risultato in carriera (nel 2012, si arrese a Federer). Or per il francese il vincente di Schwartzman-Mayer.

Gli altri risultati

Guido Pella si fa sorprendere da Moutet in quattro set per la gioia del pubblico di casa. Goffin fa il suo dovere, da pronostico, contro Kecmanovic. Gasquet viene eliminato da Londero, che conferma di essere un cliente scomodo su questa superficie: l'argentino passa in 3 set. Così come in 3 set passa anche Carreno-Busta, che lascia un totale di 5 game all'australiano De Minaur.