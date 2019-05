Seguono aggiornamenti...

A. Zverev b. J. Millman 7-6(4) 6-3 2-6 6-7(5) 6-3

Ci ha abituato a scivoloni e bocciature negli Slam e il primo turno del Roland Garros non fa eccezione. Alexander Zverev ha un rapporto conflittuale con i major e contro John Millman suda le consuete sette camicie. L’australiano, salito alla ribalta per il successo su Federer agli US Open, lotta e non regala un punto rimontando uno svantaggio di due set a zero, per la frustrazione di Sascha. Un piccolo passaggio a vuoto nel parziale decisivo gli costa la partita per 7-6 6-3 2-6 6-7 6-3. Queste quattro ore e otto minuti non sono, però, un buon viatico per iniziare il torneo per il tedesco, atteso ora da Ymer al secondo turno.

Video - Roland Garros: Zverev-Millman 7-6 6-3 2-6 6-7 6-3, gli highlights 03:00

Video - Zverev su tutte le furie: perde il quarto set contro Millman e distrugge la racchetta! 00:14

J.M. Del Potro b. N. Jarry 3-6 6-2 6-1 6-4

Inizia male, prende le misure e poi sfrutta gli errori del suo avversario. In estrema sintesi, si può riassumere così il primo turno di Juan Martin del Potro al Roland Garros. Servono due ore e sette minuti al gigante di Tandil per piegare la resistenza di Nicolas Jarry: 3-6 6-2 6-1 6-4 è il finale a favore della testa di serie numero 8 che commette la metà degli errori gratuiti del cileno (21 a 41). Affronterà Nishioka, vittorioso su McDonald in cinque set.