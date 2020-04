Il Roland Garros 2020 slitta ancora: sarà posticipato di un'altra settimana

Dal nostro partner OAsport.it

Arrivano novità costanti dal mondo dello sport relativamente all’organizzazione degli eventi. La pandemia globale sta costringendo i gestori a navigare a vista e quindi le decisioni prese possono avere dei costanti update. E’ il caso del Roland Garros, previsto originariamente dal 24 maggio al 7 giugno e posticipato dal 20 settembre al 4 ottobre, data quest’ultima in cui era prevista la finale maschile.

Giusto parlare al passato perché, come rivela Le Parisien, lo Slam di Parigi sarà ulteriormente ritardato di una settimana e dunque prendere il via il 27 settembre e terminare l’11 ottobre. Sembra che quest’ulteriore modifica possa essere stata suggerita da ATP e WTA che stanno lavorando alacremente per realizzare un nuovo calendario in questa situazione di emergenza. Una nuova programmazione che dovrebbe essere resa nota nelle prossime settimane. Si è in un contesto molto complicato e, da questo punto di vista, il mondo del tennis cerca delle soluzioni per far sì che i giocatori e le giocatrici possano competere nelle condizioni migliori date le circostanze.

