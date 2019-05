Ancora pioggia su Roma: non si gioca prima delle 14.45

Doveva essere un mercoledì da sogno per gli Internazionali d’Italia 2019 ed invece è arrivata la pioggia a mettere in crisi tutto il programma. Non si gioca al Foro Italico e non lo si farà sicuramente prima delle 14.45 (comunicazione degli organizzatori), ma le previsioni del meteo non promettono nulla di buono e dunque con ogni probabilità l’inizio dei match verrà posticipato ancora. La pioggia dovrebbe essere la grande protagonista della giornata e dunque c’è addirittura il forte rischio di una totale cancellazione dell’intero mercoledì di gioco. Una decisione che ovviamente verrà presa solo nel tardo pomeriggio, perchè gli organizzatori faranno in modo assolutamente di mandare in campo il prima possibile i giocatori, per evitare problemi di gestione del tabellone nei prossimi giorni.

Un eventuale slittamento di tutti o comunque di buona parte dei match odierni porterebbe anche un cambiamento radicale dell’intero programma settimanale. Infatti nel tabellone maschile si devono giocare ancora tantissimi match del secondo turno e sarà davvero una corsa contro il tempo.La speranza è quella che la pioggia possa cessare per lasciare spazio al tennis giocato. Oggi era il giorno di Federer, Nadal, Djokovic, Thiem, Kvitova, Osaka, Halep e anche di Fognini, Cecchinato e Sinner, ma per ora è tutto rimandato.