Tennis

🎙 Sara Errani si racconta: "La passione per il tennis mi spinge a continuare"

Per questa CALL-Azione Sara Errani, finalista al Roland Garros ed ex #5 WTA, è ospite di Simone Eterno e Federico Ferrero per parlare di tennis a tutto tondo: dalla crisi di risultati a una ripartenza che è figlia di una sola cosa, ovvero l'amore e la passione per questa nobile disciplina.