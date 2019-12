Schiavone, rivelazione choc: "Sono sopravvissuta a un tumore maligno"

Un video di 55 secondi sui propri vari profili social. E’ così che Francesca Schiavone, dopo lunghissimi mesi di silenzi, torna a farsi sentire con una rivelazione choc. La tennitsa milanese, 39 anni, vincitrice nel 2010 del Roland Garros, racconta della propria battagòia contro un tumore maligno.

La Leonessa, provata ma visibilmente sorridente, si mostra serena e annuncia di voler ritornare presto in campo come coach: “Quando mi hanno annunciato che sono guarita sono esplosa di felicità. Sono pronta a tornare per i miei progetti, che sono sempre stati lì, e che ora possono proseguire”.

E’ proprio il caso di dirlo, ancora una volta: che Leonessa! Forza Francesca!