Seppi trionfa in finale sul cemento di Cary, Mmoh ko in 3 set

Andreas Seppi ha conquistato l'"Atlantic Tire Championships", torneo challenger ATP dotato di un montepremi di 54.160 dollari che si è concluso nella serata italiana sul cemento di Cary, nella Carolina del Nord (Stati Uniti).

Il 35enne tennista di Caldaro, numero 77 del ranking mondiale e prima testa di serie del tabellone, dopo aver annullato in semifinale tre match point al fancese Enzo Couacaud, numero 207 Atp e quinto favorito del seeding, ha completato il suo percorso netto superando in finale il 21enne statunitense Michael Mmoh, numero 186 del ranking mondiale e 11esima testa di serie: 6-2 6-7(2) 6-3 il punteggio con cui, in due ore e 25 minuti, si è imposto Seppi.

Per l’altoatesino si tratta del nono titolo in carriera nel circuito challenger in dodici finali disputate, il primo in questa stagione (Andreas aveva alzato il precedente trofeo lo scorso anno a Canberra). Restano invece quattro i titoli challenger nel carniere del Next Gen statunitense su sei finali giocate.