Serena Williams dal cuore d'oro: fa costruire scuole in Uganda, Kenya, Zimbabwe e Giamaica

Serena William fa ancora parlare di sé: questa volta non per i risultati sul campo, né fortunatamente per gravi problemi di salute, ma per la sua bontà d'animo, come riporta Tennisworlditalia

Recentemente, infatti, la regina del tennis ha contribuito (anche attivamente) alla costruzione di una scuola in Giamaica, la "Salt Marsh Elementary School". Tramite la propria fondazione e la partnership con alcune fondazioni locali, non è la prima volta che la più giovane delle due sorelle Williams riesce in questa particolare impresa: già ambasciatrice dell'UNESCO, in passato aveva aiutato anche Uganda, Kenya e Zimbabwe con lo stesso progetto, con lo scopo di aiutare i Paesti meno fortunati a fornire un'istruzione alle nuove generazioni.

In Kenya, per esempio, dopo la fine del progetto, la scuola costruita è stata intitolata a lei, Serena Williams Secondary School; non è da sola, perché fortunatamente c'è chi la aiuta e per l'attrezzatura tecnologica ha voluto contribuire, fornendo tutto il materiale, anche il colosso Hewlett-Packard.

Ecco la nota con cui ha voluto commentare quete operazioni:

" La missione di questa organizzazione benefica è aiutare le persone o le comunità colpite dalla violenza e assicurare una parità di diritti, in particolare per l'accesso all'istruzione "