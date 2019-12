Serena Williams miglior tennista del decennio: l'arte di vincere superando ogni difficoltà

Per Serena Williams è riduttivo essere celebrata come la miglior tennista del decennio. Tennis.com racconta la grandezza dell'americana in questa decade, in virtù dei titoli conquistati e soprattutto delle tante difficoltà superate. Nel suo primo torneo del 2010, a Sydney, la più giovane delle sorelle Williams dichiarò:

" Mi piace molto giocare quando il gioco si fa duro. Più che altro, mi diverto. Nel momento in cui metto i piedi in campo, sento che è quello per cui sono nata. È quello che faccio meglio "

All'inizio del 2010 Serena ha 11 Slam in bacheca ma raggiunge ben presto quota 13 confermando il titolo agli Australian Open e a Wimbledon. Da lì deve far fronte a due interventi chirurgici al piede destro e uno stop che la tiene per quasi un anno lontana dal tennis. Il problema è serio con le complicanze di un'embolia polmonare bilaterale che implicano un'operazione urgente per un ematoma delle dimensioni di un pompelmo. La Williams non è abituata ad arrendersi, sia in partita (le sue rimonte sono un marchio di fabbrica) che nella vita. Il ritorno nel giugno 2011 porta con sé una posizione numero 175 nel ranking WTA che non le si addice neanche un po': "Non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto".

COMPETIZIONE 2010-2019 VITTORIE SCONFITTE Australian Open 41 5 Roland Garros 30 5 Wimbledon 48 5 US Open 49 5 WTA Finals 14 1 Totale 377 45

Eppure arrivano altri 10 titoli del Grande Slam in singolare nei successivi otto anni. Serena li ottiene tutti dopo aver compiuto 30 anni e alle Olimpiadi del 2012 va in atto la demolizione di Maria Sharapova: un 6-0 6-1 contro la rivale che a Wimbledon, nel 2004 da 17enne, alzando quel mitico piatto doveva spodestarla e diventare la nuova stella del tennis mondiale. Invece, sappiamo tutti com'è andata. A Londra la Williams completa il Golden Slam diventando la seconda donna a riuscire nell'impresa dopo Steffi Graf in quel fenomenale 1988. La bella e feroce rivalità con Vika Azarenka trova, invece, lustro nel filotto di finali vinte agli US Open (torneo dove è sempre arrivata almeno in semifinale in questo decennio).

" Mi sento sempre in ansia e penso che sia una buona cosa. Non voglio mai accontentarmi. Voglio sempre sforzarmi di essere migliore di come sono "

Questa si chiama ambizione e raggiunge l'apice nel 2015 quando a Wimbledon giunge a compimento il secondo Serena Slam dopo quello a cavallo tra il 2002 e il 2003. La nostra Roberta Vinci la priva di un Grande Slam che sembrava cosa fatta e così comincia un'altra fase di battaglie, in cui la Williams va sempre fiera del suo corpo contro tante malelingue. A Wimbledon, nel 2016, eguaglia il record di Graf di 22 major nell'era Open, per poi superarlo nel gennaio 2017 sconfiggendo la sorella maggiore Serena per il suo settimo Australian Open.

All'insaputa del pubblico, Serena era incinta durante quell'ennesima scalata a Melbourne e, ancora una volta, la sua forza le viene in soccorso dopo essere stata sottoposta a un taglio cesareo d'emergenza per dare alla luce sua figlia, Alexis Olympia. Facendo fatica a respirare, Serena implora i medici di eseguire altri esami, credendo di essere alle prese con un'embolia polmonare. Il suo istinto non sbaglia e occorrono sei giorni di decorso prima che venga dimessa.

Dal suo nuovo ritorno a marzo 2018, Serena sfiora più volte il record di 24 titoli del Grande Slam di Margaret Court: Kerber, Osaka, Halep e Andreescu le lasciano quest'ultimo grande tabù, talvolta con polemiche annesse come a New York con Carlos Ramos. La Williams, campionessa e mamma orgogliosa, avrà altre occasioni: l'americana ne ha superate tante e vuole continuare a riscrivere la storia di questo sport.