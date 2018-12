Serena Williams non basta agli USA, Tsitsipas trascina la Grecia al successo per 2-1

Serena Williams bagna il proprio esordio personale con un successo nell’edizione 2019 della Hopman Cup, ma questo non le basta per portare gli USA al successo, perché la Grecia, trascinata dal talento di Stefanos Tsitsipas, vince la sfida del gruppo B con il punteggio di 2-1.

Primi a scendere in campo, in questa giornata che prevede un solo match per poi lasciar spazio ai preparativi per il nuovo anno, sono Tsitsipas e Frances Tiafoe, che danno vita a una battaglia piuttosto lunga. Il primo set si decide nel sesto gioco, in cui il nativo di Vouliagmeni piazza, al secondo tentativo, il break che di fatto vale il 6-3. Tiafoe perde la battuta anche a inizio secondo set, ma non demorde, recupera e trascina l’avversario al tie-break, nel quale si lancia subito sul 4-0 per poi controllarlo e chiuderlo sul 7-3. Tsitsipas, a quel punto, affonda l’assalto decisivo, volando subito sul 3-0, annullando diverse palle break sul 4-2 e chiudendo l’incontro col punteggio di 6-3 6-7(3) 6-3.

Serena Williams, invece, ha faticato un po’ nel primo set contro Maria Sakkari, facendosi strappare la battuta nel terzo gioco e recuperando, dopo una lotta piuttosto vivace, nel decimo gioco, con la greca mai arrivata a set point. Nel tie-break l’equilibrio dura fino al 3-3, poi Serena conquista gli ultimi quattro punti e il parziale. A quel punto la sua strada si fa in discesa e il secondo set, dopo il 2-2, diventa un monologo scritto dall’americana, che vince per 7-6(3) 6-2.

Diventa decisivo il doppio, che mostra fin da subito Tsitsipas e Sakkari meglio assortiti rispetto alla coppia americana. Il punteggio, anche in considerazione dei set a 4 giochi, è particolarmente altalenante: il primo parziale lo vince la coppia greca per 4-1, il secondo quella americana per 4-1 e il terzo, grazie al punto decisivo nel sesto gioco, va ancora alla Grecia, che vince l’incontro per 4-1 1-4 4-2 e, di conseguenza, anche il match.

La Hopman Cup riprenderà con la sessione serale (che corrisponde alla mattina italiana) del primo giorno del 2019, e sarà un inizio dell’anno col botto: Svizzera contro USA, con Roger Federer e Serena Williams, i due personaggi che hanno segnato un’era di questo sport, uno contro l’altra in doppio misto.