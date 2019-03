Serena Williams parteciperà agli Internazionali d’Italia di tennis: l’indiscrezione è lanciata dal giornalista Ben Rothenberg, che afferma come questa notizia sia stata data dall’allenatore della statunitense, Patrick Mouratoglou. L’ex numero uno al mondo ha abbandonato il torneo di Miami per un problema al ginocchio e potrebbe rientrare direttamente nel torneo che si giocherà a Roma. In passato Serena Williams ha già vinto per quattro volte il torneo capitolino: nel 2002, nel 2013, nel 2014 e nel 2016.

IL TWEET CON L’ANNUNCIO

