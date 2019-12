Sharapova torna a giocare nel torneo WTA di Brisbane

L'ex numero 1 del mondo, Maria Sharapova, martoriata nel 2019 da un infortunio alla spalla, inizierà il 2020 al torneo WTA di Brisbane (6-12 gennaio), dove ha ottenuto una wild card dagli organizzatori.

" Ad essere sincera, non mi vedevo affatto giocare ancora a tennis dopo 30 anni. Ma sento che ho ancora molto da dare. Ho ancora il fuoco sacro e sono una combattente nata "

Così la 32enne campionessa russa in un comunicato. Sharapova non gioca una partita ufficiale dalla sua sconfitta nel primo turno degli US Open, contro l'americana Serena Williams, alla fine di agosto.