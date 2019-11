Sinner è sicuro della posizione numero 83, ma può puntare al 78° posto: gli scenari possibili

Jannik Sinner ha conquistato un pass per la finale nel Challenger di Ortisei. Con questo risultato l’altoatesino è virtualmente al numero 83 del mondo con 639 punti, ma l’azzurrino - dopo la vittoria nelle NextGen Finals - può ancora migliorarsi dovesse vincere la finale contro Hofner, che assegnerà altri 32 punti in classifica.

Sinner potrebbe infatti raggiungere quota 671 punti con un successo, numeri che lo proietterebbero alla posizione numero 78, dato che Stefano Travaglia - numero 1 del tabellone - è stato ufficialmente superato dopo la sua eliminazione ai sedicesimi. Sinner è comunque già certo di essere il numero 83 del mondo dal prossimo lunedì, dato che l’unico tennista alle sue spalle che avrebbe potuto scavalcarlo era il croato Ivo Karlovic, che però raggiungerà massimo quota 636 punti dovesse conquistare il torneo di Houston (al momento è in semifinale).

Ma quanto guadagna Sinner per questo torneo? Ricordiamo che è un Challenger e quindi gli assegni a disposizione sono molto bassi: la qualificazione alla finale gli ha garantito un montepremi di 3.650 euro che si trasformeranno in 6190 euro nel caso in cui alzasse al cielo il trofeo.