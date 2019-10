Sinner in semifinale a Mouilleron-le-Captif: top 100 a un passo

L’ascesa di Jannik Sinner prosegue settimana dopo settimana ed oggi il giovane tennista altoatesino ha ritoccato ulteriormente il suo best ranking grazie alla vittoria per 3-6 6-1 6-4 ai danni del rumeno Marius Copil (n.90 del ranking) in occasione dei quarti di finale dell’ATP Challenger di Mouilleron-le-Captif, in Francia. Il nostro portacolori, con l’accesso alle semifinali del torneo francese in cui affronterà il padrone di casa Mathias Bourge, si è portato virtualmente in 119^ posizione nel ranking mondiale a quota 466 punti.

L’astro nascente del tennis italiano, già certo di partecipare alle Next Gen ATP Finals 2019 di Milano su invito, è sempre più vicino all’accesso tra i primi 100 giocatori al Mondo, un traguardo molto significativo che gli aprirebbe di fatto le porte per i tabelloni principali dei tornei dello Slam senza dover passare dalle qualificazioni. Al momento la centesima posizione è occupata dallo spagnolo Alejandro Davidovich, distante 89 punti, ma nel caso in cui Sinner dovesse andare fino in fondo a Mouilleron-le-Captif potrebbe avvicinarsi a meno di trenta lunghezze di ritardo dall’obiettivo prima del suo prossimo impegno, in programma settimana prossima nell’ATP 250 di Anversa.