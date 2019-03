È in una forma strepitosa Jannik Sinner e per la terza volta in altrettanti tornei è lui a sollevare la coppa del vincitore. Dopo il Challenger di Bergamo e l'ITF di Trento, appuntamenti che si disputano entrambi sul cemento, l'altoatesino trionfa anche all'ITF di Santa Margherita di Pula, sulla terra battuta: in finale Andrea Pellegrino, che a sua volta aveva vinto le ultime nove partite giocate, viene dominato con il punteggio di 6-1, 6-1.

Dopo un'altra settimana perfetta, sono 16 i successi consecutivi per il 17enne di San Candido che da lunedì primo aprile sarà numero 317 del mondo (best ranking). Non avrà nemmeno il tempo di festeggiare il giovane tennista che proseguirà la sua scalata al Challenger di Alicante, dove gli è stata concessa una wild card.

Sui campi dell'accademia di Juan Carlos Ferrero, incontrerà all'esordio un altro giovanissimo tennista, la wild card locale Alcaraz Garcia, classe 2003. In caso di vittoria troverebbe poi Lukas Rosol, ottava testa di serie. In un 2019 fin qui perfetto, continua a stupire, Jannik!