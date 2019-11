Sinner passeggia su Ofner, vince il Challenger di Ortisei ed entra in top80

Jannik Sinner chiude il suo 2019 tennistico con un altro successo: l'azzurro si aggiudica il Challenger di Ortisei battendo in finale Sebastian Ofner per 6-2 6-4 ed entra così nella top80 rel ranking ATP. Da lunedì sarà infatti numero 78 del mondo, nonché sesto italiano inserito nella classifica.

Sinner completa così l'opera di un 2019 di altissimo livello che lo vede resistere alle pressioni del dover completare la stagione sul suolo patrio, prima con il trionfo alle Next Gen Finals di Milano e ora con il torneo, di caratura minore, più vicino a casa, a dov'è nato.

A Ortisei Sinner impartisce lezioni di tennis, completando il torneo senza mai cedere un set, e anche la finale non fa eccezione: un Ofner in condizioni non ottimali cade sotto le bordate dell'altoatesino. L'austriaco infatti chiama un paio di volte il fisioterapista per un problema a un polpaggio già fasciato col kinesiotape, ma al di là della piccola menomazione il comando del gioco resta sempre in mano a Jannik.

Nel primo set, infatti, Sinner si aggiudica un doppio break senza cedere di un centimetro e volando alla svelta alla chiusura del parziale; nel secondo ottiene presto il break, si fa controbreakare ma riesce di nuovo a strappare il servizio all'avversario e va a servire per il match, chiudendo questa avanzata trionfale con un ace.

E' possibile che questo sia l'ultimo challenger (un 80) per Jannik, che ora con la nuova posizione in classifica può ambire a traguardi più impegnativi senza dover passare dalle qualificazioni. Il futuro per questo ragazzo è ancora tutto da scrivere, ma è più promettente che mai.